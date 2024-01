Ataques israelenses deixam 128 mortos e 261 feridos em Gaza nas últimas 24h

Jerusalém (EFE).- Pelo menos 128 palestinos morreram e outros 261 ficaram feridos em consequência dos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, informou nesta quarta-feira o Ministério da Saúde do enclave, que é controlado pelo Hamas, no 89º dia de guerra entre o Exército israelense e o grupo islâmico.

“A ocupação israelense cometeu dez massacres contra famílias na Faixa de Gaza, deixando 128 mortos e 261 feridos nas últimas 24 horas”, detalhou a mesma fonte.

Segundo a pasta de Saúde palestina, desde o início da ofensiva militar israelense no enclave, em 7 de outubro, o número total de vítimas é de 22.313 mortos e 57.296 feridos.

No entanto, as autoridades locais estimam que o número de mortos possa ser muito superior, já que há cerca de 7.000 pessoas desaparecidas que se acredita estarem sob os escombros de edifícios destruídos.

Segundo a agência de notícias oficial palestina “Wafa”, os ataques israelenses desde a manhã de quarta-feira causaram dezenas de mortos e feridos, “entre eles mulheres e crianças”, como resultado de bombardeios “concentrados especialmente no centro e no sul da Faixa”.

Por sua vez, o Exército israelense afirmou que continua travando “intensos combates contra os terroristas” na cidade de Khan Younis, no sul, onde ampliou suas operações nos últimos dias.

Segundo a “Wafa”, entre outros, houve um ataque com três mortes no leste de Rafah, também ao sul do enclave e onde se refugia grande parte dos 1,9 milhão de deslocados internos causados ​​pelo conflito.

Também continuaram os bombardeios contra os campos de refugiados de Al Maghazi e Nusseirat, no centro do enclave, e um menor morreu em um ataque “na entrada de uma escola” em Jabalia, no norte do território.

Também foram relatados ataques em vários bairros da cidade de Khan Younis, segundo a “Wafa”.

“As tropas identificaram um terrorista que tentou plantar um dispositivo explosivo em um tanque e ordenaram que um avião atacasse o terrorista e três outros”, alegou o Exército israelense, acrescentando que encontraram “armas e um cofre contendo centenas de milhares de shekels (moeda israelense) na casa” de um membro do Hamas.

Da mesma forma, as forças israelenses “localizaram um túnel dentro de uma escola” na área de Khirbet Khuzaa, também em Khan Younis. Entre suas ações nesta área, os soldados também atacaram “postos de observação e lançamento de mísseis antitanque”.

Israel e o Hamas estão em guerra em Gaza há quase três meses desde que o grupo islâmico lançou um ataque surpresa contra o território israelense em 7 de outubro, que terminou com cerca de 1.200 mortos e pelo menos 240 pessoas levadas como reféns para o enclave palestino.

O conflito aumentou muito a tensão em toda a região, e ainda ontem houve um ataque de drone em Beirute, capital do Líbano, que matou o número dois do gabinete político do Hamas, Saleh Al Arouri, no que é considerado um assassinato seletivo atribuído a Israel. EFE