Blinken afirma que Abbas está “comprometido” com reforma da ANP para assumir Gaza

Manama (EFE).- O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, garantiu nesta quarta-feira que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, está “comprometido” em reformar a Autoridade Nacional Palestina (ANP) para “assumir a responsabilidade em Gaza” e unificá-la com a Cisjordânia sob uma mesma liderança.

“Em termos de reforma da Autoridade Palestina, não quero falar em nome do presidente Abbas, mas penso que o que tiro desta reunião é que ele está comprometido com isso e muito preparado para avançar”, disse Blinken no Bahrein, após se reunir hoje mais cedo com o líder palestino na cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

O líder da diplomacia americana indicou que conversou com Abbas sobre “a importância” de reformar a ANP “para que esta possa assumir a responsabilidade em Gaza e para que Gaza e a Cisjordânia possam ser reunificadas sob uma liderança palestina”, algo que garantiu que também está sendo abordado entre outros líderes árabes do Oriente Médio.

“O presidente Abbas deixou claro para mim que está disposto a avançar e participar em todos estes esforços”, disse Blinken à imprensa.

Da mesma forma, ressaltou que durante sua viagem ao Oriente Médio esta semana discutiu com diferentes líderes “o dia seguinte” em Gaza, bem como o trabalho necessário para a “recuperação” do enclave palestino, um esforço que os países da região “estão claramente dispostos a desempenhar”.

Neste sentido, observou que suas conversas também se centraram nos esforços para “integrar a região e fazê-lo de uma forma que garanta a segurança de Israel e também forneça um caminho para os palestinos terem o seu próprio Estado”.

“Está claro que os países da região têm a necessidade de evitar que o conflito se alastre, mas também de encontrar um caminho melhor para a região como um todo e em particular para os palestinos e israelenses”, disse Blinken, que garantiu que há “um verdadeiro senso de urgência” nesta questão.

A ANP não tem controle sobre a Faixa de Gaza, que é governada de fato pelo grupo islâmico Hamas desde 2007.

Os EUA e parte da comunidade internacional defendem o regresso da ANP à Faixa, quando a guerra terminar, para evitar o regresso do Hamas ou de outros grupos extremistas ao poder, mas também a colonização por Israel, que desmantelou os seus últimos assentamentos no interior do enclave em 2005.

No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não parece disposto a ceder à ANP e insiste que Israel deve manter o controle da segurança no enclave palestino. EFE