Rishi Sunak visita Kiev e anuncia novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia

Londres (EFE).- O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, fez uma visita surpresa a Kiev nesta sexta-feira para se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e anunciar um novo pacote de ajuda militar ao país no valor de 2,5 bilhões de libras (cerca de R$ 15,5 bilhões), segundo confirmou Downing Street.

O novo pacote de ajuda britânica será fornecido ao longo do ano e representa o maior compromisso econômico do Reino Unido com a Ucrânia desde que a invasão russa começou em fevereiro de 2022.

Zelensky pressionou os aliados ocidentais a fornecerem ao seu país mais apoio para repelir os ataques das forças russas, em um momento em que outros conflitos, como o da Faixa de Gaza, desviaram a atenção global da Ucrânia.

Sunak destacou hoje que “durante dois anos, a Ucrânia lutou com grande coragem para repelir uma invasão brutal da Rússia”.

“Continuam lutando, sem vacilar na determinação de defender o seu país e defender os princípios da liberdade e da democracia”, acrescentou o líder conservador.

“Estou aqui hoje com uma mensagem: o Reino Unido também não desistirá. Estaremos com a Ucrânia, nos seus momentos mais sombrios e nos melhores tempos que virão”, prometeu.

A primeira visita de Sunak à Ucrânia aconteceu em novembro de 2022, poucas semanas depois de ter chegado a Downing Street como chefe do Executivo britânico. EFE