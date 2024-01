Exército israelense cerca Khan Younis, reduto do Hamas no sul da Faixa de Gaza

Jerusalém (EFE).- O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira que conseguiu cercar Khan Yunis, principal cidade do sul da Faixa de Gaza e um dos principais redutos militares do grupo islâmico Hamas.

“Durante o último dia, as tropas das Forças de Defesa de Israel realizaram uma extensa operação durante a qual cercaram Khan Younis e aprofundaram a operação na área”, informou um comunicado militar.

O Exército explicou que as tropas terrestres realizaram combates corpo a corpo com homens do Hamas, enquanto a aviação liderou ataques apoiados pela Inteligência israelense, o que resultou na “eliminação de dezenas de terroristas”.

“As forças atacaram células terroristas que carregavam RPGs e lançaram mísseis antitanque, bem como agentes terroristas que plantaram explosivos em complexos na área”, acrescentou o comunicado.

Durante a operação, o Exército localizou foguetes prontos para lançamento, instalações militares, bocas de túneis e inúmeras armas.

A imprensa palestina informou que, na sua ofensiva dentro de Khan Younis, o Exército israelense sitiou os dois principais hospitais da cidade, Nasser e Al Amal, onde há centenas de milhares de moradores de Gaza deslocados e feridos.

O Exército israelense empreendeu sua ofensiva terrestre em direção ao sul da Faixa em 1º de dezembro, quando expirou a única trégua alcançada com o Hamas até agora, tendo como principal objetivo Khan Younis, um bastião do Hamas em cujos túneis acreditam que os líderes do grupo se escondem.

Israel tem agora como prioridade encontrar o líder do Hamas dentro da Faixa, Yahya Sinwar, e o chefe militar, Mohamed Deif, considerados os autores intelectuais do ataque de 7 de outubro em solo israelense, que terminou com mais de 1.200 mortos e mais de 240 raptados.

As tropas também procuram ali alguns dos 136 reféns que permanecem no interior da Faixa, por suspeitarem que possam estar escondidos sob os túneis daquela cidade, depois de terem encontrado há poucos dias um extenso túnel com indícios de que israelenses tinham sido detidos no local. EFE