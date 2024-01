Putin diz que Ucrânia abateu avião com prisioneiros, mas não sabe se foi ato intencional

Moscou (EFE) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta sexta-feira a Ucrânia de ter abatido na quarta-feira o avião de transporte militar russo Il-76, que transportava 65 prisioneiros de guerra ucranianos, mas disse não saber se foi um ataque intencional ou um erro dos militares do país.

“Não sei se eles fizeram isso de propósito ou por engano, por não terem pensado bem nas coisas. Mas ficou claro que eles fizeram isso”, disse Putin durante reunião em São Petersburgo com estudantes que participam da campanha militar russa na Ucrânia.

Além disso, ressaltou que o Exército russo não realizou o voo sem motivo e que “a principal diretoria de inteligência do Exército ucraniano sabia que estávamos transportando os militares, 65 dos 190 planejados”.

“E sabendo disso, eles abateram o avião”, acrescentou.

Putin afirmou que, antes do incidente, “foi detectado o lançamento de dois mísseis de um território controlado pelo regime de Kiev”.

“A aeronave foi abatida dois ou três minutos depois. Era praticamente impossível reagir”, explicou.

O presidente russo também descartou a possibilidade de “fogo amigo”, já que o avião foi abatido por mísseis e não por artilharia antiaérea, como se pode ver pelos danos causados.

“Nossos sistemas de mísseis antiaéreos não podem abater um avião nosso por definição. Eles têm um sistema ‘amigo-inimigo’ e não importa quantas vezes o operador aperte o botão, nossos sistemas de mísseis antiaéreos não funcionariam”, argumentou.

Putin disse que o Comitê de Investigação do país continua suas averiguações sobre o assunto e frisou que pedirá “para divulgar o máximo possível todas as circunstâncias desse crime, para que as pessoas na Ucrânia saibam o que realmente aconteceu”.

“De qualquer forma, o que aconteceu é um crime. Seja por ‘descuido’ ou deliberadamente, mas em qualquer caso é um crime”, comentou, observando que os militares ucranianos “cometem crimes todos os dias, inclusive contra civis”.

Após a queda do Il-76, a Rússia imediatamente culpou a Ucrânia pela queda e afirmou que as autoridades do país sabiam quem estava no avião.

A Ucrânia, que confirmou que uma troca estava sendo preparada, alega que o avião estava transportando armas e não prisioneiros de guerra. EFE

mos/ma/rsd