Israel ordena evacuação do norte de Gaza após intensificar ofensiva militar

Jerusalém (EFE) – As Forças de Defesa de Israel (FDI) ordenaram a evacuação de partes da Cidade de Gaza à medida que intensifica sua ofensiva no norte da Faixa, onde já tinha assegurado o controle desta região.

“Urgente! Um apelo aos moradores a oeste da Cidade de Gaza nos bairros de Al Nasr, Sheikh Radwan, campo de refugiados Al Shati, Al Sabra, Sheikh Ajlin e Tal Al Hawa. Para o seu bem, pedimos que evacuem estas regiões imediatamente e sigam pela rua Al Rashid (Al Bahr) em direção aos abrigos conhecidos em Deir, no centro da Faixa de Gaza”, escreveu Avichai Adraee, porta-voz em árabe das FDI, na rede social X (ex-Twitter).

A postagem é acompanhada por um mapa que marca os locais a serem evacuados, todos do lado da região costeira do Mediterrâneo.

As FDI iniciaram sua incursão terrestre no território palestino no final de outubro pela parte norte da Faixa de Gaza e reduziu as operações nessa região há algumas semanas, tendo assumido seu controle quase total.

Porém, a Rádio do Exército informou hoje que as tropas planejam reforçar suas operações no norte, em meio a indicações de que cerca de 2.000 combatentes do grupo islâmico palestino Hamas estão tentando restabelecer sua presença militar na região.

Nas últimas horas, vários confrontos eclodiram nos arredores do campo de refugiados de Al Shati, resultando na morte de vários combatentes do Hamas e na apreensão de armas. Os bombardeios israelenses tinham como alvo a infraestrutura do grupo, postos antitanque, túneis e pontos de observação, informaram as FDI.

A guerra começou no dia 7 de outubro após um ataque do Hamas a Israel que deixou cerca de 1.200 pessoas mortas, além das 250 que foram sequestradas e, desde então, as FDI têm realizado uma poderosa ofensiva aérea, terrestre e marítima sobre a Faixa de Gaza que deixou 26.637 mortos, 65.387 feridos e cerca de 8.000 desaparecidos.

Em várias ocasiões, as FDI ordenaram a evacuação de diferentes regiões do enclave palestino, incentivando os habitantes a se deslocarem principalmente para o sul. No entanto, bombardeios e ataques também estão ocorrendo intensamente nessa região.

Cerca de dois milhões de habitantes de Gaza (quase 90% da população total) foram deslocados pela guerra, muitos deles várias vezes.

Além disso, eles precisam sobreviver em meio a uma crise humanitária sem precedentes, sob tendas em pleno inverno, com surtos de epidemias, colapso de hospitais e uma persistente escassez de água potável, alimentos, remédios e eletricidade. EFE