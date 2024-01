Biden afirma Estados Unidos continuarão bombardeando os houthis

Washington (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira que os bombardeios contra os rebeldes xiitas houthis no Iêmen vão continuar, embora tenha reconhecido que estas ações não conseguiram deter os ataques dos insurgentes no Mar Vermelho.

Biden fez estas declarações à imprensa na Casa Branca antes de embarcar no helicóptero “Marine One” para uma viagem à Carolina do Norte, onde pretende fazer um discurso sobre as suas iniciativas econômicas.

Um dos jornalistas perguntou a Biden se os ataques estavam funcionando, ao que o presidente afirmou: “Quando você diz: ‘Eles estão funcionando?’ Eles estão parando os houthis? Não. Eles vão continuar? Sim.”

Os Estados Unidos anunciaram ontem a designação dos rebeldes houthis do Iêmen como “terroristas”, em um contexto de escalada militar no Oriente Médio.

Essa designação aconteceu dias depois de uma campanha de bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido contra alvos militares do grupo no Iêmen devido a ataques que os insurgentes realizam desde 19 de novembro contra navios no Mar Vermelho que, segundo afirmam, estão relacionados com Israel ou se dirigem para esse país.

Estes ataques poderão ter um grande impacto na economia mundial, uma vez que quase 15% do comércio marítimo global flui através do Mar Vermelho. EFE