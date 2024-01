Madrid (EFE).- Los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, con mutación del oncogen KRAS G12C -unos 900 en España-, que no hayan respondido a la terapia tradicional tienen en el Sistema Nacional de Salud un nuevo fármaco que, aunque no aumenta su supervivencia, sí impacta favorablemente en su calidad de vida.

Sotorasib supone la primera terapia dirigida en el mundo para pacientes con CPNM avanzado -el de peor pronóstico de todos- y es también el primer inhibidor de esta mutación, un hito en el que han sido necesarios más de 40 años de investigación, según han resaltado expertos y responsables del medicamento desarrollado por la compañía Amgen en rueda de prensa.

El oncogen KRAS es una de las mutaciones genéticas más comunes en cáncer de pulmón no microcítico, colorrectal y de páncreas y fue descubierto en mayo de 1982, ha relatado uno de los artífices del logro, el bioquímico Mariano Barbacid. Desde entonces se sucedieron más de 30 años “de parón” porque no se sabía cómo aislarlo, y de hecho se llegó a pensar que no era tratable con fármacos.

“Un gran avance”

Ahora, las terapias personalizadas frente a KRAS “suponen un gran avance” en cáncer de pulmón y abren además la puerta “en un futuro no muy lejano” al desarrollo de otros inhibidores selectivos de este oncogen para el tratamiento de otros tumores como es el adenocarcinoma ductal de páncreas, el más mortal.

La nueva opción terapéutica está financiada por el Ministerio de Sanidad desde el pasado 1 de enero en monoterapia para el tratamiento de adultos con CPNM avanzado con mutación KRAS G12C y que hayan progresado tras al menos una línea de tratamiento sistémico previo.

Unas 30.000 personas tienen CPNM en España, lo que equivale al 85 % del total de casos, y hasta el 66 % presenta enfermedad localmente avanzada o metastásica en el momento del diagnóstico; la mutación KRAS G12C, contra la que se dirige sotorasib, representa más del 13 % de estos casos, de los que se diagnostican unos 900 al año, ha aclarado Miquel Balcells, director médico de Amgen España.

De acuerdo a los ensayos clínicos, sotorasib aumenta el tiempo sin progresión con un perfil de seguridad más favorable en comparación con docetaxel, el tratamiento estándar que tiene una toxicidad mucho más elevada, ha explicado Luis Paz-Ares, investigador principal del ensayo CodeBreak 200 -en el que participaron 12 hospitales españoles- y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Reduce los efectos secundarios

En concreto, sotorasib logró reducir el riesgo relativo de progresión de la enfermedad o muerte en un 34 %, mejorando además la calidad de vida de los pacientes, con síntomas menos graves y con un mayor tiempo hasta el deterioro global de la salud.

Aunque el ensayo no concluyó un incremento de la supervivencia, sí que demostró incidir en su calidad de vida al reducir los efectos secundarios, y eso es algo esencial para los pacientes, ha señalado el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, Bernard Gaspar.

“Todos podemos ser pacientes pero a nadie se nos enseña a serlo”, ha proseguido Gaspar, que también ha mostrado su confianza en que el Ministerio de Sanidad endurezca la ley del tabaco e implemente los cribados en este tipo de cáncer para lograr un diagnóstico precoz.

En ello ha coincidido Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), que ha apelado a la necesidad de avanzar en el diagnóstico molecular porque de poco sirve tener los medicamentos si no se identifican los pacientes a los que dárselos.