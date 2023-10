Laura Ramírez I Huelva, (EFE).- El músico y antropólogo Raúl Rodríguez (Sevilla, 1974), hijo de la cantate Martirio, acaba de culminar con su último disco “La Razón Eléctrica” la trilogía sobre los sones del caribe afro-andaluz y defiende la creatividad como “madre de la tradición” y que la capacidad “nunca se pierda de vista para seguir inventando músicas, letras y motivos para un mundo nuevo”.

En una entrevista con EFE antes de presentar en Trigueros (Huelva) “La Razón Eléctrica”, Raúl Rodríguez analiza este trabajo en el que profundiza en los mecanismos de la creatividad compartida en un mapa que conecta al flamenco con otras músicas.

‘La Razón Eléctrica’ llega después de ‘Razón de Son’ (2014) y ‘La Raíz Eléctrica’ (2017), tres trabajos que “están a medio camino entre la investigación antropológica y la experimentación musical” y que le han permitido descubrir las múltiples conexiones que tiene el flamenco con esas otras músicas.

“A poco que uno escarba un poco, encuentra un fundamento común tanto en ritmo, como en armonías y en melodías; en letras y en tipo de estrofas; en el tipo de danza, en la ritualidad de la música y en la forma de generar un rito en torno a la música”, ha explicado.

Modelo de creación

Encontrar todo eso le ha permitido experimentar “un modelo de crecimiento creativo e ir aprendiendo a componer y a desarrollar una música nueva que tiene relación con esa historia, que es lo que me interesa”.

Una nueva música que aún no tiene nombre, algo que reconoce que es lo que más le gusta: “Creo que las músicas van por delante de los nombres que tienen. Estos surgen a raíz de otros intereses, de cuando uno ya comercializa la música o la pone en el mercado, pero en el momento creativo las cosas no tienen nombre y eso es lo más bonito, es decir, esa sensación de que pertenece a muchísimas memorias perdidas pero que todavía no está catalogada”.

Pero más allá de ese aspecto, se trata de una música que “bebe” de todas las fuentes que ha estudiado y parte siempre de una célula rítmica flamenca a la que suma elementos que van enriqueciendo a nivel poético la idea que quiere transmitir, “centrándome en hacer una música que tenga capacidad de contemplar ese marco del Caribe Afro-Andaluz como el realmente generador de nuestra cultura”.

Y ello porque entiende que “no hay que pensar tanto en que la música pertenece a los países en los que ahora mismo nos encontramos como a un marco histórico de 500 años, al menos, de un entorno común, de un sistema cultural común en el que hemos compartido muchas cosas y eso nos puede dar motivo para construir una música que pueda ser entendida en todas esas orillas”.

Para lograr ese nexo común y materializar esa conexión de sones y ritmos cuenta con el peculiar sonido del ‘tres flamenco’, un instrumento ecléctico de creación propia híbrido entre la guitarra flamenca y el tres cubano.

Kiko Veneno, Martirio, Chavela Vargas…

El público, hasta el momento, ha tenido una respuesta “muy buena y sorprendente” ante esta nueva concepción creativa de Rodríguez: “A la gente le gusta mi música y me agradece el intento y el esfuerzo”.

Un esfuerzo en el que no va a cesar porque considera que con ‘La Razón Eléctrica’ no termina su trabajo, al contrario, después de 30 años de profesional, comienza. “Me siento como quien está empezando. Como si acabara de terminar un trabajo de campo inconsciente gracias a haber trabajado además con artistas como Kiko Veneno, Martirio, Chavela Vargas y Santiago Auserón que me ha dado bases para empezar a comprender cómo funciona ese mecanismo creativo de la imaginación, de cómo las ideas van buscándose las unas a las otras como si fueran pequeños organismos vivos que buscan su reproducción”.

Y todo ello para “aportar cosas que posibiliten que la tradición siga avanzando sin necesidad de romperla”, un trabajo que considera necesario porque renueva el cancionero, las ideas y la forma de pensar.

Cosas que se materialicen en canciones con las que pretende que “pensemos de otra forma para que reaccionemos y nos comportemos también de otra forma contemplando que el mundo es algo mucho más amplio que nuestro entorno nacional o temporal concreto”. EFE