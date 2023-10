Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- El cantante gaditano Jesús González le da voz y aspecto a Manolo Caracol en el musical que recrea la vida de Lola Flores, algo que asume en cada representación con “mucha responsabilidad”, como explica en una entrevista con EFE, donde afirma que se encuentra en un momento dulce de su carrera.

A punto de cruzar la frontera de los 30 años, mira hacia atrás para mostrarse muy contento con lo conseguido y con una enorme carga de responsabilidad por todo a lo que se enfrenta a diario, ya que las representaciones teatrales las alterna con la promoción de su nuevo tema, la adaptación a la bachata de la canción de Mecano ‘Una rosa es una rosa’.

Comenzando por el principio, reconoce la carga emotiva de ponerse en la piel de Manolo Caracol, “un personaje de la época muy reconocido, de donde yo me identifico, de donde viene mi música, que es la copla”, al que interpreta “con muchísimo respeto”, después de trabajar mucho el papel porque “buscaba mucho la personalidad que él tenía, que era una personalidad fuerte”.

Programa “Original y copla”

Recuerda este gaditano afincado en Ronda que el proyecto le llegó tras salir del programa ‘Original y copla’, que ganó en 2018, “y me avisaron desde una empresa de manager de que estaban haciendo un homenaje a Lola Flores, y querían contactar conmigo para el papel de Manolo Caracol, y accedí porque me gustan los nuevos retos y las nuevas experiencias”.

Y con esa mentalidad afrontó convertir un clásico del pop español, la canción de Mecano ‘Una rosa es una rosa’, en una bachata, y cuenta como anécdota que ni siquiera conocía la canción cuando se lo propusieron, entre otras cosas porque él nació dos años después de que Ana Torroja y los hermanos Cano la incluyeran en 1991 en su disco ‘Aidalai’.

Entre su compañía discográfica, Adriático Récords, y su productor, José Carlos Seco, han conseguido “devolver” esta canción a Andalucía, porque Mecano escogió la aldea de El Rocío, en Huelva, para el videoclip oficial de este éxito, y ahora, con su versión, el tema vuelve al sur, pero con aires caribeños.

“Alguna vez había escuchado a Mecano, pero este tema no, y cuando me lo pusieron para escucharlo por primera vez no sabía qué era”, pero este cantante, que se define “sobre todo como coplero”, está más que contento con el resultado, porque “no pierde la esencia de lo más mío, la flamenca, los quejíos, y así ha salido esta idea de modificar la canción para acercarla a las nuevas generaciones”.

La bachata está de moda

A sus 29 años, suelta con toda naturalidad que la gente “flipa”cuando escucha la canción, y cree que hasta ahora tiene una buena acogida también “porque la bachata es un ritmo que está de moda, y a la gente le anima escucharla”.

Con el listón alto tras esta idea, afirma que no tiene miedo a dar el siguiente paso en su carrera porque se ha formado mucho musicalmente. “Sigo formándome a día de hoy y además quiero componer mi propia música y probar a ver si a la gente le gusta”.

Jesús lleva cantando desde que su padre, con 13 años, le apuntó a sus primeras clases y recuerda con cariño que era un conductor de autobús que se levantaba muy temprano para trabajar y por la tarde le llevaba a Málaga a recibir clases del maestro Pedro Gordillo, responsable entre otras de cuidar la voz de Diana Navarro.

Y se ha educado no solo en la voz, sino en su personalidad, por eso asegura no tener envidia de fenómenos musicales que llegan con más o menos calidad y venden miles de copias a sabiendas de que pueden ser olvidados en unos meses, porque “todo el mundo tiene derecho a una oportunidad”. EFE