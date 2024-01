Algeciras (Cádiz), (EFE).- La Corte Suprema de Gibraltar ha emitido una orden de arresto sobre el patrón español Jonathan Sánchez del pesquero ‘Mi Daniela’, acusado de pesca ilegal en las aguas que rodean al Peñón, y que volvió a no comparecer a la citación judicial prevista para ayer lunes.

Según ha informado este martes la cadena pública GBC, Jonathan Sánchez, patrón del pesquero ‘Mi Daniela’, está acusado de pesca ilegal. A lo que se suman “múltiples cargos” por navegación peligrosa, comportamiento amenazante y obstrucción a un oficial de Medio Ambiente.

El asunto se ha aplazado hasta el 29 de febrero, cuando se emitirán nuevos cargos y citaciones sobre el pescador español.

El proceso sobre Sánchez comenzó el pasado mes de agosto. Cuando, tras varias denuncias del armador gaditano de sufrir hostigamiento mientras pescaba en aguas situadas frente a la cara este del Peñón, los agentes de Medio Ambiente de Gibraltar le abordaron en su pesquero. Para entregarle una citación judicial para el pasado día 1 de diciembre.

El amparo del Gobierno de España

El pescador decidió entonces no acudir a dicha citación, por lo que se emitió una orden de busca y captura. Que fue finalmente suspendida tras encontrar el Ministerio Fiscal dudas en el procedimiento judicial. Por lo que se le volvió a citar a un nuevo juicio para ayer 8 de enero.

El patrón Jonathan Sánchez del pesquero español Mi Daniela fue denunciado por las autoridades de Gibraltar al que le imputan nueve delitos por faenar en aguas. EFE/A.Carrasco Ragel/Archivo.

Jonathan Sánchez volvió a decidir no acudir ayer a la citación. Argumentando no haber recibido ninguna notificación en su domicilio de La Línea de la Concepción (Cádiz). Y defendiendo que el Gobierno español le ampara en su decisión de no responder ante una causa de una corte extranjera por pescar en aguas de jurisficción españolas.

Finalmente, su decisión de no acudir tampoco ayer al juicio se ha traducido en la emisión de una orden de arresto por parte de las autoridades gibraltareñas.

Entretanto, la Corte Suprema abordó ayer la necesidad de que el tribunal, la Policía Real de Gibraltar y Aduanas establezcan un proceso “claro y estructurado”. Para procesar las citaciones judiciales entre Gibraltar y jurisdicciones extranjeras. EFE