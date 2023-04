Zaragoza (EFE).- Alrededor de un centenar de descontentos con Ciudadanos han creado la Plataforma Liberal Aragonesa, entre ellos los diputados en las Cortes de Aragón Ramiro Domínguez y Beatriz García, y se han aliado con el PAR para concurrir como independientes a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Hasta ahora, la plataforma aporta cerca de 25 candidaturas.

Lo han anunciado este martes el presidente y el secretario general del PAR, Clemente Sánchez Garnica y Alberto Izquierdo, que serán los candidatos a la alcaldía de Zaragoza y a la presidencia del Gobierno de Aragón desde la circunscripción de Teruel, respectivamente, y Domínguez, que optará a la alcaldía de Alcañiz (Teruel) y encabezará la lista autonómica por Zaragoza, y García, que no ha confirmado si irá de número tres en la lista a las Cortes por esa misma circunscripción.

Proyecto aragonesista, moderado, liberal y transversal

Todos ellos han asegurado que el objetivo es “sumar” desde un proyecto aragonesista, moderado, de centro, liberal y transversal aunando fuerzas con listas cuyos puestos aún tienen que cerrar, sin posiciones de unos sobre otros.

El PAR ha sufrido dos escisiones a raíz de la sentencia que anuló su XV Congreso por irregularidades: Aragoneses, liderada por la crítica Elena Allué, que concurrirá en coalición con el PP, y Tú Aragón, con descontentos con la actual Ejecutiva del PAR. Así, el PAR suma a las candidaturas a Domínguez y a García, a los que han convencido de no irse a “casa”, ha dicho Izquierdo. La intención es ofrecer a los aragoneses un proyecto que representa la “libertad” en el centro político aragonés con un partido que “no tiene ninguna atadura”.

Su compromiso es defender el territorio “de abajo arriba” y que aspira a conseguir en las elecciones autonómicas el voto de quienes apoyaron el centro hace cuatro años, que dieron 3 escaños al PAR y 12 a Ciudadanos. “Los aragoneses decidirán si somos dos, tres, uno o quince”, ha dicho.

“A nosotros nadie nos va a decir en Madrid lo que tenemos que hacer”, ha añadido. Ha asegurado que se presentan sin pactos previos y que no se van a “vender por un plato de lentejas”, aunque ya han intentado comprarles. Y en el caso de que sean decisivos para conformar el nuevo Gobierno de Aragón, con quienes no se unirán será con los partidos para los que Aragón no sea lo más importante.

Rechazo al “juego de la silla”

“Para nosotros lo importante no son los movimientos desde Madrid ni el juego de la silla que ha empezado el señor Azcón (presidente del PP aragonés) con algunos más a ver quien se sienta”. El PAR decidirá internamente, en función de los números, “lo que más le interese a Aragón”.

Una alianza que ha sido posible porque quienes “molestaban tanto” del PAR a los integrantes de Cs y ahora de esta Plataforma Liberal “ya no están”. “Todos los clientelares ya son clientes de otra empresa”, ha incidido Izquierdo antes de citar a José Ángel Biel y “sus amigos” y a Arturo Aliaga, que ocupa la vicepresidencia de Aragón y sigue siendo militante del PAR. Ha considerado que quienes siguen en la formación son gente que tiene “las manos limpias y la conciencia tranquila”.

Presentación de la Plataforma Liberal Aragonesa. EFE/Javier Cebollada.

Aunque aún tienen que cerrar las bases y las listas -algunas serán conjuntas y otras por separado- para ofrecer a los aragoneses un proyecto formado por gente “normal, implicada, responsable, prudente y coherente”. Frente a ellos están quienes han optado por integrarse en otras listas “para conseguir sillones” o que son “entes abstractos”, en referencia a Tú Aragón, que no se sabe “hacia dónde van”, ni siquiera quienes lo integran, ha destacado Sánchez Garnica. Ha comentado que aunque esta alianza no se ha votado en la Ejecutiva del PAR, a diferencia de la anterior “hablan” y a todos les ha parecido bien.

Sánchez Garnica ha admitido que al PAR “le está constando mucho salir adelante” ante las “operaciones de acoso y derribo” que sufre la formación, pero sigue para defender a los aragoneses y a Aragón contando con personas para conformar un proyecto que “merece la pena”.

El compromiso con Lambán acaba el 28 de mayo

“Eso es lo que nos va a llevar al éxito electoral”, ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que el compromiso del PAR en el cuatripartito liderado por el socialista Javier Lambán “acaba “el 28 de mayo” y entonces, en función del resultado electoral, decidirán. “Nosotros libres, no dependemos de nadie, no somos la muleta de nadie”, ha insistido.

Domínguez, por su parte, ha admitido que su salida de Cs como uno de sus fundadores en Aragón y tras ocho años como diputado ha sido “un trago duro”, y “algo obligado” por cómo se han hecho las cosas. Esta formada en estos momentos con un centenar de miembros (el 95 % vinculados a Ciudadanos) que confían multiplicar para seguir defendiendo “la libertad”. Sus líneas “líneas rojas” para los pactos en un gobierno serán no tocar ni caza ni los toros.

Y aunque no ha dejado la vicepresidencia segunda de la Mesa de las Cortes, que ocupa por Cs, del que ya se ha dado de baja, ha apuntado que tiene pendiente hablar del asunto con el presidente del Parlamento, Javier Sada, dado que su labor está prácticamente finalizada y considera que no sería “muy conveniente” su presidencia si la Diputación Permanente tuviera que actuar.

Surgió espontáneamente

Beatriz García ha asegurado que esta opción política surgió de forma espontánea hace unos días con cargos representantes de Cs municipales, autonómicos y orgánicos, que no ha concretado, para satisfacer a los aragoneses que hoy se sienten “huérfanos y no saben a quien votar”.

Ha destacado que tendrán implantación tanto en las tres capitales aragonesas como en grandes municipios, aunque aún no han concretado los puestos en las listas al asegurar que no hay condiciones previas, ni tampoco si irá de número tres por la lista de Zaragoza.

“Estaré donde me digan los compañeros”, ha dicho García, quien ha coincidido con Domínguez en la “tristeza” que le ha supuesto abandonar Cs, que en su opinión ha perdido todo aquello que les “enamoró” y “navega sin rumbo”.