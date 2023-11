Zaragoza (EFE).- El presupuesto del Gobierno PP-Vox para 2024 ha superado su primer debate en el pleno de las Cortes con los votos de los grupos que apoyan al Ejecutivo y del PAR, la abstención de Aragón Teruel-Existe y el rechazo de PSOE, CHA, Podemos e IU.

La izquierda considera que se “limitan a vivir de las rentas” y son poco ambiciosos a pesar de ser los más altos de la historia, 8.546 millones de euros.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido el encargado de defender las cuentas, a su juicio “realistas”, presentadas en tiempo récord y cumplidoras con los acuerdos de gobierno, con las primeras rebajas fiscales y con el mayor gasto social de la historia, con 5.058 millones, casi el 60 % del total del presupuesto y un 7,76 por ciento más que este año.

Ha hecho hincapié en que los presupuestos de Aragón de 2024 sirven para el desarrollo de la comunidad porque “valen como herramienta” para su futuro, y tienen como objetivo la estabilidad y conseguir que la Comunidad siga siendo fuerte dentro de España.

Unos presupuestos, ha añadido, ajustados a la realidad del gasto de la administración autonómica “sin partidas infradotadas”, que es “lo más social” que se ha podido, con un aumento de casi el 10 % en Educación, Sanidad y en Servicios Sociales. El propósito es también consolidar la fortaleza económica para seguir atrayendo empresas y con los primeros pasos hacia una fiscalidad “justa”.

PSOE: Vivir de las rentas

Sin embargo, en el turno en contra, Óscar Galeano (PSOE) ha dicho que los presupuestos son “poco ambiciosos”, no impulsan la economía y se limitan a “vivir de las rentas”, e incluyen medidas fiscales “injustas y clasistas” que acaban con el esfuerzo del anterior Ejecutivo de aplicar rebajas de impuestos progresivas y justas.

El diputado del PSOE Óscar Galeano en las Cortes de Aragón. EFE/Javier Cebollada

Además, ha considerado “surrealista” que con la mayor dotación de la historia, recorte las cifras de inversión en fomento y vivienda, se acentúe la “brecha” entre Zaragoza y el mundo rural, no impulsen la digitalización y el conocimiento “arrinconan el papel de control de la Cortes hasta niveles jamás visto”.

“No podemos ser cómplices de esa estafa que representa un señor Azcón, autoenmendándose de una gran cantidad de sus propuestas de solamente hace un año”, ha zanjado.

CHA: Sin sorpresas y muy de derechas

José Luis Soro, de CHA, ha aludido a la “falta de sorpresas” en un presupuesto de un Gobierno “muy de derechas con las recetas de siempre”, que más que realista es “decepcionante”, una “loa a la procastinación en materia tributaria” y el “certificado de defunción del falso mito del infierno fiscal”, porque solo rebajan impuestos “a los ricos más ricos”.

Además, ha dicho, en cuanto al peso de las políticas sociales, que esa es la razón de ser de las comunidades y ha defendido la importancia de avanzar hacia la suficiencia financiera y a extender a Aragón cualquier beneficio para otra comunidad, entre los que el PP olvida la desigualdad que suponen los regímenes forales de Navarra y País Vasco.

Podemos: El dinero es su única patria

Para Andoni Corrales, de Podemos, es el presupuesto “Aliexpres”, porque recoge “todo lo contrario” de lo que “vendieron” y que supone “todo un golpe hacia un avance democrático en Aragón” al ahondar en las desigualdades entre los aragoneses, con una “condonación de la deuda” en forma de rebaja fiscal a los que más tienen mientras es “ridícula para las rentas más bajas”. “A esta amnistía no le ponen ningún reparo porque el dinero es la única patria y bandera que realmente defienden”, ha dicho.

IU: Evidente sesgo ideológico

Para Álvaro Sanz, de IU, son unos presupuestos “irresponsables”, que renuncian a la capacidad de ingresar de manera “justa y suficiente”, repercutiendo “favorablemente a los de siempre”, con un sesgo ideológico evidenciado en su política fiscal. En gastos, continúan con una política que su partido nunca ha avalado, como es poner una “alfombra roja” a las empresas, la concertación, la externalización y el aumento de la privatización.

Teruel Existe: Lucha contra la despoblación como acción transversal

Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha dicho que su grupo no se opone a tramitar las cuentas, no que no implica que sean lo que habrían querido y espera que en el proceso de enmiendas sumen muchos de sus planteamientos ante una “apuesta incipiente” que ha reconocido en políticas de reequilibrio territorial.

Así, ha defendido que la lucha contra la despoblación no se puede tratar como un sector más, sino desde un conjunto de políticas transversales que “impregnen” todas las acciones de todos los departamentos.

Un cambio sustancial

En el turno a favor de los presupuestos, Alberto Izquierdo, del PAR, también ha criticado los pactos de Pedro Sánchez con comunidades “desleales” que “rompen” España y que “han intentado atacar a Aragón siempre, como Cataluña, Navarra y el País Vasco”, y que, a su juicio, “se van a beneficiar”. “Cada voto que sale de un territorio para apoyar a Pedro Sánchez no vale lo mismo”, y los de los “aragoneses no van a servir para absolutamente nada”.

Ledesma, del PP, ha defendido el presupuesto al ser un cambio sustancial frente a una “herencia” del anterior Gobierno de deterioro de los servicios públicos, listas de espera y las peores carreteras de España, y Civiac, de Vox, ha dicho que es “prudente, entre neutral y moderadamente expansivo” y que va por el buen camino, aunque aún adolecen de “vicios” de los últimos ejercicios.