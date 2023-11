Puértolas hará una Manon en Tenerife “que se bebe la vida a sorbos y hace lo que quiere”

Santa Cruz De Tenerife (EFE).- La soprano española Sabina Puértolas ha declarado este martes que protagonizará en Tenerife a una ‘Manon’ de Jules Massenet “que se bebe la vida a sorbos, hace lo que le da la gana sin ver a quién puede afectar y que sigue adelante con todo hasta las últimas consecuencias”.

El estreno de esta ópera tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Auditorio de Tenerife, con funciones adicionales los días 23 y 25 del mismo mes en una producción dirigida en lo musical por Christopher Franklin, que estará a los mandos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, mientras que la dirección escénica correrá a cargo del ovetense Emilio Sagi.

En una rueda de prensa, Puértolas ha dicho estar encantada de los grandes talentos con los que cuenta el equipo artístico y ha opinado que la obra “gustará, porque la música toca corazones”, ha apuntado, a la par que ha admitido que durante los ensayos han llegado a llorar en escena.

Se trata de la tercera vez que la soprano interpreta a Manon, y preguntada por qué matices y diferencias se podrían apreciar en esta producción, la cantante ha señalado que su profesión es “algo vivo” que cada día le obliga a cambiar su forma de pensar, caminar y hacer.

“En la música está la vida y en cada producción cambian muchas cosas, como la acústica del teatro, el público, los compañeros… Que a mí me cambien quién interpreta por ejemplo a mi amante o a mi primo cambia todo porque los ‘inputs’, las miradas, cómo me tocan, me abrazan… todo eso hace que yo cante de diferente manera”, ha asegurado la intérprete.

En este sentido, Puértolas ha dicho estar abierta a todos aquellos papeles que le “muevan” y le hagan sentir “cosas diferentes”.

“No quiero aburrirme ni aburrir. Intento mejorar diariamente y para mí es un lujo recibir direcciones nuevas del maestro para buscar dentro de mí nuevos matices”, ha concluido la soprano.

El director musical, Christopher Franklin, ha contado que una de las primeras óperas que dirigió fue ‘Manon Lescaut’ de Puccini, cuando trabajaba en Roma, si bien siempre ha sentido que la ‘Manon’ de Massenet es más afín a su sensibilidad, pese a que tenga cierta inmadurez, algo que no deja de hacerla “fantástica”.

Sobre el trabajo que debe desarrollar con la orquesta ha dicho que es “inmenso”, que tiene que estar “balanceado” entre cantantes en escena y orquesta y que requiere generalmente de “largos ensayos”.

“Es una producción fantástica pero muy complicada, con los giros del escenario, muy difícil de organizar porque no es un repertorio que se toque habitualmente. Es un gran reto para el que tenemos un plantel que mezcla juventud y experiencia”, ha resumido Franklin.

El director escénico, Emlio Sagi, ha explicado que para el escenario, compuesto de varias escaleras que giran y una gran caja de decorado, se ha inspirado en pinturas y fondos de Fragonard, mientras que respecto al vestuario ha señalado que tiene “un aire dieciochesco, muy decadente intentando ser lujoso”.

Durante la obra se contrastará el coro -que aunque contará con mujeres irán vestidas de hombres- con el pueblo, que constantemente verá que la vida del lujo no es para ellos.

“El personaje principal es una mujer que no tiene nada, que es pobre y que la mandan al convento para recibir educación. Es una mujer en medio de un coro de hombres”, ha explicado Sagi.

Aunque no todo el escenario gira “porque por tamaño sería imposible”, sí lo harán las cuatro escaleras, que cambian de posición en cada acto.

“Es un montaje complicado porque tiene cinco cuadros completamente diferentes en donde se mueve mucha gente. Como en todas las óperas hay que intentar hacer el máximo espectáculo dentro de las posibilidades económicas. Aunque cada día todo, como las telas o los decorados, es más caro y eso hace cada vez es más difícil lograr la espectacularidad dentro de la dramaturgia”, ha resumido el director escénico.

Ha agregado que “lo más honrado” que puede hacer, y lo que ha considerado como su trabajo, es entretener y emocionar al público.

Asimismo, el director de Ópera de Tenerife, José Luis Rivero, ha detallado que la ‘Manon’ de Massenet que llega a Tenerife es una coproducción con el Municipal de Santiago-Ópera Nacional de Chile y con la Ópera de Oviedo.

Las entradas se pueden conseguir desde 25 euros (5 euros para menores de 30 años) y, además, hay descuentos disponibles para estudiantes, desempleados, familias numerosas y grupos. EFE