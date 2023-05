Palencia (EFE).- No tienen ningún familiar en paro, pero sí más de una multa de tráfico. Tampoco grandes ídolos de juventud pero si una enorme gratitud por la educación y las oportunidades que les dieron sus padres. No van habitualmente al cine, comparten las tareas de casa y solo se automedican cuando los síntomas son leves.

Son algunas de las cosas que tienen en común los principales candidatos a la Alcaldía de Palencia. Pero solo en aspectos cotidianos, porque, como los personajes del Quijote, el actual alcalde de Ciudadanos, Mario Simón, su teniente de Alcalde en el gobierno de coalición con el PP, Alfonso Polanco, y la socialista Miriam Andrés, que obtuvo mayoría en 2019, distan mucho de la visión que tienen sobre las necesidades de Palencia.

A solo tres semanas de las elecciones locales, estos tres candidatos dan a conocer su lado más humano respondiendo a diez preguntas planteadas por la Agencia EFE que no tienen nada que ver con la política.

Mario Simón (Cs), Alfonso Polanco (PP) y Miriam Andrés (PSOE)

1. Cuando se pone enfermo ¿se automedica?

– Mario Simón (Cs).- No me suelo poner enfermo, pero si es un catarro o algo leve, pues sí.

– Alfonso Polanco (PP).- La verdad es que no soy mucho de fármacos.

– Miriam Andrés (PSOE).- Afortunadamente lo que más me pasa es algún dolor de cabeza y algún dolor de garganta. Y sí, evito ir al médico por esos síntomas y tiro de algún antiinflamatorio y algún paracetamol que tengo en el cajón de casa.

2. ¿Cuántos familiares tiene en paro?

– Mario Simón (Cs).- Directos, directos no, pero sí dos primos.

– Alfonso Polanco (PP).- En este momento ninguno.

– Miriam Andrés (PSOE).- Familiar directo ahora ninguno.

3. ¿Con qué personaje del Quijote se identifica más?

– Mario Simón (Cs).- La verdad es que con ninguno pero si tuviese que elegir entre los dos protagonistas, con Sancho.

– Alfonso Polanco (PP).- En este caso con Quijote que es el que refleja la ilusión y las ganas, aunque la vida nos va haciendo un poquito Sanchos a todos.

– Miriam Andrés (PSOE).- Con el bachiller Sansón Carrasco por su carácter alegre, optimista y porque además suele aplicar el sentido común en todas las facetas de su vida, tanto en lo laboral como en lo personal y es algo con lo que me identifico.

4. En el reparto de tareas en casa, ¿de qué se encarga?

– Mario Simón (Cs).- Yo me encargo más de hacer la comida y la plancha y mi mujer de la compra y la limpieza.

– Alfonso Polanco (PP).- Tengo que reconocer que el peso intelectual y físico lo lleva mi mujer, pero siempre intento poner buena cara en cualquier tarea que se me asigna, y sí que hago cosas, además de la compra, basura, un montón de cosas, aspirador, un poco de plancha…

– Miriam Andrés (PSOE).- Sin duda de la cocina. Me encanta cocinar, me relaja, me apasiona, así que no dejo que nadie meta mano en mis fogones.

5. Su último viaje en avión, ¿a dónde fue y qué lo motivó?

– Mario Simón (Cs).- Hace cosa de mes y medio con alcaldes y concejales de Ciudadanos al Comité de las Regiones en Europa.

– Alfonso Polanco (PP).- Lo motivó, creo, mi 25 aniversario que fue el año pasado y creo que me fui a la isla de Sicilia.

– Miriam Andrés (PSOE).- El último ha sido a Bruselas por una reunión del PSOE a nivel autonómico en el Parlamento Europeo con varios dirigentes, entre ellos Iratxe García, la presidenta de los socialistas europeos.

6. ¿Quién fue su ídolo de juventud?

– Mario Simón (Cs).- Tampoco soy muy de ídolos, pero en fútbol me gustaba mucho de joven Raúl.

– Alfonso Polanco (PP).- Algún jugador de baloncesto, Epi, Jiménez.

– Miriam Andrés (PSOE).- No soy una mujer que idolatre ni he tenido grandes ídolos, pero sí que me llamaba mucho la atención el restablecimiento de los derechos civiles, por tanto Martin Luther King o Nelson Mandela fueron personajes que me gustaron en su día y me siguen gustando.

7. ¿Cuál es el mejor recuerdo o herencia de sus padres?

– Mario Simón (Cs).- Sobre todo la educación que me han dado, la responsabilidad y el trabajo. Ellos trabajaban mucho y yo creo que eso es lo que han inculcado.

– Alfonso Polanco (PP).- Por supuesto dos cosas, el trabajo para conseguir las cosas y el respeto a las personas.

– Miriam Andrés (PSOE).- El recuerdo es vivo, porque afortunadamente les tengo conmigo y son los valores que nos han transmitido a mi hermana y a mí, el sacrificio que hicieron para que estudiásemos lo que quisiéramos y ahora mismo la dedicación que tienen con mis hijos porque no puedo estar con ellos todo lo que me gustaría.

8. ¿Alguna multa de tráfico?

– Mario Simón (Cs).- Muchas.

– Alfonso Polanco (PP).- Si, pero utilizo mucho el coche y no creo que sean muchas.

– Miriam Andrés (PSOE).- Si, alguna multa por exceso de velocidad, aunque es cierto que tengo todos los puntos del carnet intactos.

9. ¿Cuánto hace que no va al cine? ¿Qué película vio?

– Mario Simón (Cs).- Hacía mucho que no iba al cine, pero he ido hace muy poco con dos sobrinos porque querían ver Avatar.

– Alfonso Polanco (PP).- Uff, hace mucho que no voy y no recuerdo la última que he visto.

– Miriam Andrés (PSOE).- Hace ya unos cuantos meses, creo que fue por el mes de diciembre o noviembre y vi Los renglones torcidos de Dios.

10. ¿Trabajó mientras estudiaba en la universidad, tenía beca o su familia le pagó los estudios?

– Mario Simón (Cs).- Mis padres son autónomos panaderos y en verano les ayudaba y también iba a vendimiar antes de empezar la universidad, para mis gastos. No tenía beca y mis padres me ayudaron tanto con la matrícula como con la residencia.

– Alfonso Polanco (PP).- Me lo pagó mi familia. Fui a una universidad pública, la Universidad de Valladolid, y sí trabajé mientras me saqué la oposición

– Miriam Andrés (PSOE).- Tenia beca que me venía muy bien para la matrícula universitaria y también trabajaba los fines de semana, siempre en hostelería, primero en el Centro Comercial las Huertas en un restaurante muy grande que había allí cuando se abrieron los cines y posteriormente en la llamada zona de vinos con una amiga en un bar.

