Paredes de Nava (Palencia) (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha convocado para mañana un Consejo de Gobierno extraordinario, como solicitó ayer Vox, para analizar las cesiones “sangrantes” que en su opinión ha ofrecido el PSOE a los independentistas y, sin entrar en una “guerra de cifras”, ha advertido: “No nos vamos a arrodillar”.



En una comparecencia ante los medios de comunicación en el municipio palentino de Paredes de Nava, Mañueco ha reclamado que un asunto como la condonación de las deudas autonómicas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sea abordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no de forma bilateral con Cataluña, a la que se ha comprometido a perdonar 15.000 millones, una cantidad que supera el presupuesto anual de la Junta, ha remarcado el presidente.



El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), comparece ante los medios de comunicación este viernes para hablar sobre el pacto de la amnistía y la condonación de la deuda. EFE/ Almudena Álvarez

Mañueco ha asegurado que este pacto del PSOE y ERC, anunciado ayer, “pone en peligro” la “forma de vida, la dignidad y el respeto” de los ciudadanos de Castilla y León, a quienes ha comprometido que serán “fuertes” desde el Gobierno autonómico, que de concretarse esa condonación de la deuda a Cataluña acudirá a la Justicia: “La democracia y el estado de derecho triunfará”, ha resumido.



“No nos vamos a arrodillar por defender la Constitución y el Estado de derecho frente a aquellos que lo atacaron. No puede ser por España lo que va claramente contra España, por interés general lo que es sólo interés particular o personal; no es por la convivencia lo que es un claro ataque contra la convivencia, contra la Constitución y además nos enfrenta a todos”, ha argumentado.



Compra de votos



“Sánchez está comprando apoyos para su investidura con el dinero de todos los españoles”, ha sostenido el presidente autonómico, convencido de que este paso supone que los ciudadanos tengan que “pagar el despilfarro de unos separatistas que se han endeudado hasta las cejas” con una “fiesta que va precisamente contra España y solo beneficia a Sánchez y a sus socios”.



En su opinión, Sánchez “está pisoteando el esfuerzo de las personas, de las familias, de los trabajadores y de los empresarios. de Castilla y León” y “ha regalado a los desleales, a los huidos de la Justicia y a los separatistas 15.000 millones de euros”.



Pese a que ha insistido en evitar una “guerra de cifras” sobre el endeudamiento de las autonomías que debe ser asumido por el Estado, sobre esta cuantía ha detallado que es una cantidad equivalente al presupuesto anual de Castilla y León y 1.200 millones de euros más, con el “único objetivo de seguir en La Moncloa”.



“Absoluta estafa”



“Hemos pasado de una compraventa de votos a una absoluta estafa”, ha insistido Mañueco, quien ha advertido: “Si alguien piensa que vamos a mirar para otro lado, no nos conoce; si alguien piensa que no haremos nada, está en un error; si alguien piensa que nos quedaremos cruzados de brazos, se equivoca”.



En este sentido, ha anunciado que va a “liderar la respuesta de Castilla y León por tal abuso de poder ante la Justicia frente a los hechos que están produciéndose”.



El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), conversa con el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Javier Fernández Carriedo, antes de comparecer ante los medios de comunicación para hablar sobre el pacto de la amnistía y la condonación de la deuda. EFE/ Almudena Álvarez

Ha apelado a la “unidad”, la “responsabilidad” y al “ejemplo sensato” para defender la libertad, la igualdad y la convivencia, con el rechazo a los “privilegios y la discriminación” que observa en el acuerdo anunciado.



“Es un agravio negociar con unos pocos lo que afecta a todos los españoles”, ha planteado Mañueco, convencido de que Sánchez está “rompiendo el marco de coordinación financiera” que para él supone el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha exigido tratar estas cuestiones.



Guerra de cifras



Pese a que algunos presidentes autonómicos sí se han referido a su demanda de condonación, Mañueco ha remarcado que se niega a “entrar en juegos de cifras, porque nacen de una negociación bilateral” y no de una negociación multilateral en el CPFF.



En palabras del presidente, el acuerdo sobre la condonación es un “claro agravio contra Castilla y León y contra todos los españoles” porque “se perdona una cantidad a los separatistas, a los prófugos y huidos de la justicia, a quienes durante mucho tiempo han actuado de manera irresponsable”.



“Entrar en una guerra de cifras es ahondar, desde mi punto de vista, en algo que no corresponde. Ahora lo que hay que hacer es luchar con todas nuestras fuerzas, con todos los instrumentos que están a nuestro alcance para que esto no pueda producirse y de producirse, iremos a la justicia”, ha rematado.EFE