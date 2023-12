Alberto Ferreras | Linarejos (Zamora) (EFE).- La decena de habitantes de Linarejos (Zamora), que consideraban al ciervo Carlitos un vecino más del pueblo, han querido inmortalizarlo apenas tres meses después de su desaparición al pintar su silueta en las puertas de casas, corrales, pajares y huertos, así como en fachadas de la localidad.



De esta forma han pretendido recordar y mantener vivo el espíritu de un ciervo de ocho años e imponente cornamenta que había cogido querencia a acercarse sin miedo al casco urbano, donde los vecinos de Linarejos le proporcionaban comida y lo habían adoptado como un habitante más de esa pequeña población de la Sierra de la Culebra.



De menos



“Aunque parezca mentira le echamos de menos, es como aquel que tiene su perrito o su gatito, pues nosotros teníamos a Carlitos”, ha resumido a EFE una vecina de Linarejos, Pilar Devesa.



Por este motivo, en Linarejos barajaron diversas ideas para recordarlo y así fue como surgió la de pintar su silueta, una imagen que se ha ido extendiendo por las casas del pueblo.



Devesa ha explicado que se trata de una forma de homenajear, recordar y que los turistas que se acerquen al pueblo preguntando por Carlitos puedan seguir viendo a ese ciervo del que no tienen dudas de que fue abatido en una caza autorizada por la Junta de Castilla y León el pasado 12 de septiembre.

Dudas sobre su paradero



Se basaron en que el cadáver hallado ese día, abandonado desmembrado y sin su cornamenta en un paraje próximo al pueblo, tenía unas marcas en la oreja idénticas a las del ciervo que tanto querían, pero la Junta de Castilla y León aseguró que el ejemplar abatido no era Carlitos porque así se lo había manifestado el personal de Medio Ambiente que acompañó al cazador.



Sin embargo, la administración autonómica no ha aportado las fotos del ejemplar abatido en las que aparezca su cornamenta, lo que no dejaría dudas sobre si era o no Carlitos.



El ejemplar fue abatido con uno de los permisos que la Junta de Castilla y León, como gestora de la reserva de la Sierra de la Culebra, concede en la modalidad de caza a rececho, en la que un único cazador acompañado por personal forestal dispara a un ejemplar concreto al que espera en un punto determinado del monte.



Firmas para indulto



A ese ciervo se le dio muerte apenas unos días después de que los vecinos de Linarejos hubieran logrado sumar unas 55.000 firmas de apoyo a su petición de indulto para que Carlitos no fuera abatido y se le perdonara la vida, ante la sospecha vecinal de que era uno de los ejemplares seleccionados con precinto para ser cazados este año.



La Junta de Castilla y León había asegurado unos días antes, en respuesta a la polémica surgida por la posibilidad de que Carlitos fuera cazado, que era un ciervo legalmente cazable y que podría representar un peligro para la población si se acercaban a él, más en época de celo.



Pilar Devesa ha criticado que la administración autonómica no tenga la valentía de reconocer que han abatido a Carlitos ni haya respondido a una petición de información que han presentado para saber qué pasó y por qué lo eligieron como ejemplar a abatir.



Al respecto, los vecinos han reclamado a la Junta de Castilla y León que pida perdón por lo ocurrido y han explicado que las pintadas con la silueta de Carlitos es lo que se han podido permitir para homenajearlo. Es el recuerdo de un ciervo al que adoptaron los diez vecinos de una aldea zamorana próxima a Portugal. EFE