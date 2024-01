Valladolid, 25 ene (EFE).- La Mesa de las Cortes de Castilla y León -con mayoría de PP y Vox- declarará “tránsfuga” al procurador del Mixto y ex de Cs -tras su expulsión-, Francisco Igea, después de que el Grupo Vox en el Parlamento autonómico haya invocado, a pesar de no haberlo suscrito, con el apoyo del PP, la aplicación del pacto antitrasfuguismo, aunque esto no supondrá en ningún caso la expulsión del procurador.



Al término de una “tensa” junta de portavoces que ha fijado el calendario de plenos del nuevo curso político, las tres partes implicadas: Igea, Vox y PP han dado en rueda de prensa su versión de lo ocurrido en la reunión, en la que Vox ha solicitado a la Mesa de las Cortes que declare como “tránsfuga” a Francisco Igea.

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta Francisco Igea (i). EFE/Nacho Gallego



Según el Reglamento de las Cortes, ningún procurador del Grupo Mixto podrá ser expulsado del mismo, por lo que las consecuencias de declarar “tránsfuga” a Igea no están claras, aunque el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha avanzado que las “estudiarán”: “No puede tener menos derechos que otro procurador, pero tampoco más”, ha indicado.



Concretamente, el punto 23.1 del Reglamento especifica: “Los Procuradores dejarán de pertenecer al Grupo Parlamentario al que estuvieran adscritos por voluntad propia, expresada ante la Mesa, o por expulsión del mismo, notificada expresamente por el Portavoz del Grupo a la Mesa. Ningún Procurador perteneciente al Grupo Mixto podrá ser expulsado del mismo”.



Diferentes versiones



El primero en dar su versión de lo ocurrido en la Junta de Portavoces ha sido el propio Francisco Igea, que ha adjudicado al portavoz del PP la autoría de esta petición de catalogarle como “tránsfuga”, aunque luego Vox, en su turno, ha aclarado que han sido ellos los que han presentado la petición.



“No conseguirán callarme”, ha expresado Igea, que ha recordado que, en estos momentos, varios ex de Cs ocupan puestos en el Gobierno autonómico bajo designación del PP: “Trabajan desde hace tiempo para el PP, incluso cuando militaban en Cs”, ha acusado el procurador en alusión a excompañeros como Miguel Ángel Rodríguez o Luis Fuentes, ahora con cargos en el Gobierno autonómico de PP-Vox.

“Las Cortes de Pionyang”



Por todo ello, Igea ha etiquetado a las Cortes de Castilla y León como “las Cortes de Pionyang” (Corea del Norte) y ha avanzado que interpondrá una denuncia por la vía penal de prosperar esta declaración y las posibles consecuencias de ser declarado como “tránsfuga”, algo que él ha negado en el hecho de que fue “expulsado” del partido y que sigue haciendo “lo que dijo en campaña que iba a hacer”.



Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, ha explicado que han pedido la aplicación del pacto antitrasfuguismo, a pesar de que su formación no lo haya suscrito, después de que el partido Cs haya comunicado a las Cortes la expulsión, ocurrida hace meses, de Igea de la formación naranja.



“No vamos valorar las consecuencias técnicas ni legales (de declarar tránsfuga a Igea)”, ha expresado Menéndez sobre qué le ocurrirá al ex de Cs cuando la Mesa de las Cortes le declare, para lo que no hay fecha, como “tránsfuga”.



Precisamente, ha sido el tercer implicado en este asunto, el PP, el que ha arrojado más luz sobre qué pasará cuando la Mesa adopte esta decisión, que en ningún caso será la expulsión de Igea del Parlamento autonómico, como ha indicado el portavoz popular, Raúl de la Hoz, que ha tildado de “tránsfuga corrupto” al que un día fue vicepresidente de la Junta en el Gobierno PP-Cs.

Un procurador “ilegítimo, fraudulento y deshonesto”



Sin embargo, al contrario que Vox, el portavoz popular ha subrayado que la petición a la Mesa “no se fundamenta” en el pacto antitrasfuguismo, aunque así lo haya asegurado Vox, sino en la definición propia de lo que es un “tránsfuga”, que en opinión de De la Hoz se ajusta a Igea.



Precisamente, De la Hoz ha desligado esta petición de Vox, que ha apoyado, del pacto antitrasfuguismo por el hecho de que este es un pacto entre partidos y que no fuerza ni insta a instituciones como el Parlamento autonómico.



“Este señor (Igea) es procurador de Castilla y León de forma ilegítima, fraudulenta y deshonesta”, ha apostillado De la Hoz, que ha recordado cómo en la actualidad Igea ha mostrado su apoyo público al nuevo proyecto político Izquierda Española.



Finalmente, sobre el resto de formaciones, tanto el PSOE como Soria Ya se han desligado de la polémica, aunque sí que han coincidido en catalogar lo ocurrido como una “venganza personal” de De la Hoz (PP) contra Igea, que ya han protagonizado otros roces durante la legislatura.EFE