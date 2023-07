Nueva York (EFE).- El cofundador de Google Sergey Brin, quien dejó su cargo en 2019, ahora trabaja junto con investigadores de inteligencia artificial (IA) en el próximo gran sistema de inteligencia artificial de Google, Gemini, modelo que busca superar las capacidades de ChatGPT-4 de OpenAI, según The Wall Street Journal.

El multimillonario en los últimos meses ha estado yendo a las oficinas de la empresa en Mountain View, en el estado de California, de tres a cuatro días a la semana.

Según el diario, Brin trabaja en una colaboración muy cercana con el grupo de investigadores que está creando el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google.

El multimillonario ha tomado parte en decisiones en el rendimiento de un programa de IA a lo largo del tiempo, participado en la contratación de investigadores y convocado reuniones semanales.

Google apunta a superar a ChatGPT

El objetivo de Gemini -proyecto que supervisa Demis Hassabis- es ser tan o más potente que GPT-4, chatbot de IA generativa de OpenAI que también usa Microsoft y podría estar disponible a finales de este año.

Fotografía de archivo de una computadora con la portada de ChatGPT, un programa de inteligencia artificial desarrollado por la empresa OpenAI. EFE/Latif Kassidi

El actual director ejecutivo, Sundar Pichai, de acuerdo con el medio, está entusiasmado con la participación de Brin y alienta sus contribuciones.

Brin comenzó Google con Larry Page en 1998 cuando estudiaban un doctorado en la Universidad de Stanford.

Brin es el segundo mayor accionista individual de la matriz de Google, Alphabet, por detrás de Page, con una participación valorada en cerca de 90.000 millones de dólares (80.870 millones de euros), según datos de S&P Capital IQ.

Más apuestas

Esta misma semana Google presentó a algunos de los principales medios de EE. UU. -como The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal- una herramienta que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para escribir noticias llamada Genesis, según el NYT.

Esta nueva herramienta de IA generativa, que aún no ha sido presentada oficialmente por Google, según el diario, tiene el título provisional de Gnesis, y puede tomar información -como datos de eventos actuales- y generar artículos de noticias.

El objetivo de Google no sería que su herramienta tome el trabajo de un redactor, sino ayudar a los periodistas a que “mejore su trabajo y productividad”.