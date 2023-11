Marta Rojo

València, (EFE).- Brazos robóticos que ensamblan muñecas y juguetes, mangueras que fertilizan a la vez que riegan o trajes ignífugos fabricados con fibras naturales son algunos ejemplos de los proyectos que empresas de diferentes sectores han desarrollado en colaboración con los institutos tecnológicos de Redit y que ya son parte del presente de la “innovación en red”.



Así se ha puesto de manifiesto en los foros ‘Ideas en acción’ en el marco del Redit Summit, el evento de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) financiado por Ivace, en el que representantes de diferentes empresas de diversos sectores han explicado los proyectos que han desarrollado en colaboración con los centros tecnológicos de la red.



Así, el director gerente de Satis Coating, Eric Deschamps, ha explicado su proyecto Metnet, desarrollado en colaboración con AIDIMME, dirigido a eliminar los residuos peligrosos procedentes del metalizado de piezas para automoción, electrodomésticos y grifería.



“La innovación para nosotros es muy importante, sobre todo en un contexto en que la legislación europea nos obliga a cambiar la tecnología que estamos utilizando”, ha destacado, y ha indicado que, por eso, con el apoyo del IVACE y AIDIMME, Satis Coating trabaja para desarrollar tecnologías alternativas que no contaminen en el proceso.



Asimismo, ha participado en el foro el gerente y responsable de I+D+l en Juema, Camilo Bernabeu, que ha explicado que la tecnología y la colaboración con AIJU ha permitido a su empresa, dedicada a la fabricación de muñecas y juguetes de vinilo y trapo y de funcionamiento “tradicional”, contar con un brazo robótico que puede automatizar determinadas tareas pesadas.



En concreto, ha explicado que hay tareas, como el vaciado de los hornos de automoldeado, o el ensamblaje, que son “repetitivas, conllevan esfuerzo físico y la exposición a altas temperaturas”, por lo que el robot permite aligerar la carga de trabajo.



En este bloque ha participado también el gerente de la empresa de fabricación de tubos para la industria y mangueras Plastire, José Vicente Company, que ha explicado su proyecto en colaboración con AIMPLAS, Fertipipe, que les ha permitido desarrollar una manguera que riega y fertiliza a la vez, lo que puede ayudar en la jardinería a personas con diversidad funcional o personas mayores, así como a aumentar la seguridad, ya que minimiza el contacto de la piel con los fertilizantes.



Asimismo, ha explicado su proyecto Ñ Costas para “convertir los residuos plásticos que se encuentran en el mar en recursos”, a través de un proceso de reciclado del plástico por el que se han podido obtener nuevas tuberías, pasarelas y accesos para granjas marinas y piscifactorías o boyas.



El gerente de la empresa de fabricación de textiles técnicos, sanitarios y profesionales Lurbel, Rafa Lurbel, ha incidido en el proyecto que ha desarrollado con AITEX para dar lugar a un textil ingnífugo hecho a partir de fibras naturales y recicladas.



“Le damos especial importancia al cuidado del cuerpo en contacto con los textiles y pretendíamos rebajar el porcentaje de aramidas, el material que predomina en los textiles ignífugos”, ha destacado Lurbel, que ha indicado que finalmente la compañía consiguió fabricar “calcetines, mallas largas, camisetas o caperuzas que no tienen costuras, son ignífugas y transpirables”.

Por su parte, el director industrial de Grefusa, Francisco Enguix, ha abordado su colaboración con AINIA en un proyecto para mejorar la limpieza y la calidad de las pipas que comercializa esta empresa de papas y aperitivos.



“Ya existe tecnología para la limpieza y selección de granos y semillas pero todas se basan en cualidades físicas como el tamaño de los objetos, la densidad, la forma…”, ha explicado, y ha añadido que, con Ainia, utilizaron la tecnología de las cámaras hiperespectrales en el infrarrojo e inteligencia artificial, obtener información sobre la composición química de las pipas, que permitiera seleccionar las de mejor calidad.

Zapatillas para aprender a andar y tintas digitales

En el segundo de los bloques de ‘Ideas en acción’, el director ejecutivo de Biomecanics, Joaquín García, ha destacado el proyecto que su empresa ha desarrollado en colaboración con el IBV, el proyecto Biogateo para el desarrollo de zapatillas especiales para que los niños de menos de tres años aprendan a andar.Asimismo, ha mencionado otros proyectos como el análisis de la influencia del calzado en los primeros pasos de los niños, con estudios sobre el análisis de las consecuencias de salud en tendencias de calzado, como ir descalzo o el calzado minimalista, además de otro proyecto de sensorización de calzado.Por su parte, la gerente de innovación en The SPB Global Corporation, Eva Giner, ha detallado su trabajo realizado en colaboración con ITENE para el reciclado de los envases de productos de limpieza.“La Unión Europea ha puesto un impuesto para el uso del plástico que, quieras que no, es un acicate”, ha considerado, y de ello ha surgido el proyecto Extrech Up de extrusión reactiva para poder reciclar determinados tipos de plásticos presentes en este tipo de envases.Además, ha participado en este foro el director gerente de Unecol, Pablo García, que ha detallado su proyecto de innovación en adhesivos para tuberías de PVC en colaboración con Inescop.Los adhesivos tradicionales, ha dicho, utilizan disolventes que son tóxicos y pueden generar problemas al ir disolviendo las tuberías, además de que son inflamables, por lo que han desarrollado adhesivos sin disolventes.Sobre su colaboración con el ITC, por su parte, ha hablado el gerente de investigación y desarrollo de Digital Inks SPAIN, Vibrantz Technologies, empresa dedicada a la fabricación de tintas digitales o colores para cerámica.La compañía y el centro tecnológico han ideado un sistema de decoración digital para los azulejos que permite incorporar algunos efectos y texturas adicionales como el lustre, algo que, ha afirmado, “era una petición del sector de la cerámica”Desde la empresa HesiTech, por su parte, han colaborado con el ITE en un proyecto para desarrollar contenedores de almacenamiento de energía eléctrica, que ha explicado en el Redit Summit su director gerente, Eugenio Domínguez, para quien el problema de energías renovables es la estabilidad, al ser variables “el viento y el sol”.Ha considerado que el almacenamiento de energía es “la piedra filosofal de la transición energética” y ha detallado que han fabricado un laboratorio que simula el sistema eléctrico español para poder estudiar cómo introducir más energías renovables.Por último, el director gerente de Orizon, Ángel Pineda, ha explicado su trabajo conjunto con el ITI para rediseñar su plataforma de estudio y gestión de las ineficiencias del software que utilizan las grandes empresas.La compañía se dedica a detectar interferencias en el software de grandes corporaciones con inteligencia artificial con su herramienta BOA. “Buscamos en las tripas de la informática qué funciona mal y, si lo soluciono, cuánto me voy a ahorrar”, ha concluido su director.Entre uno y otro bloque de ‘Ideas en acción’ ha tenido lugar la ponencia ‘El desafío de las comunicaciones en la Antártida’ a cargo del coronel David Álvarez Lanzarote, jefe del Regimiento de Transmisiones N° 21 del Ejército.

La “capacidad de tracción” de la red de centros de innovación

València, (EFE).- La segunda edición en València del REDIT Summit ha destacado la “capacidad de tracción” de la red de centros de innovación y su importancia en la “nueva revolución industrial” que se avecina, que será “sostenible” y en la que tendrá especial importancia la estrategia energética.



Así se ha considerado durante la inauguración del REDIT Summit, el evento de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana financiado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) que ha tenido lugar este jueves en el auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de València.



El evento, que el año pasado se celebró en Madrid, incluye ponencias de profesionales como la de Verónica Sanz, investigadora del Instituto de Física Corpuscular que ha trabajado en el experimento del Bosón de Higgs; el coronel David Álvarez, jefe del Regimiento de Transmisiones número 21, que tratará sobre las comunicaciones en la Antártida, y José Carmena, profesor de Ingeniería Eléctrica y Neurociencia en la Universidad de California–Berkeley.

“Ready to coneect”



Este año, con el lema ‘Ready to connect’ (listos para conectar), se busca “visibilizar los desafíos de colaboración y transformación tecnológica entre los agentes del sistema y las entidades”, y por ello se han programado ponencias en las que, bajo el lema ‘Ideas en acción’, grandes empresas como Grefusa, Biomecanics o Plastire, que han colaborado con institutos tecnológicos de REDIT, han presentado los proyectos que han llevado a cabo conjuntamente.



“REDIT Summit vuelve a València con tres objetivos: que todos aprendamos sobre el trabajo de REDIT, que nos divirtamos y nos inspiremos”, ha destacado el presidente de REDIT, Fernando Saludes, durante su intervención, en la que ha asegurado que el evento “se ha concebido con una visión global, la de sentar en una misma mesa a directivos que lideran iniciativas innovadoras de todo tipo por todo el mundo”.



En este sentido, ha asegurado que se pretende “poner en primer plano a las empresas y rebuscar a nivel mundial a personas excelentes con proyectos excelentes”, además de destacar la importancia de una red que gestionó en 2022 más de 2.500 proyectos de I+D+i, y que cuenta con más de 200 laboratorios y demostradores.



“El 60 % de las empresas que trabajan con algún centro tecnológico en España lo hace con un centro de REDIT”, ha destacado Saludes, que ha subrayado la “capacidad de tracción de la red”, que ha captado en un lustro 500 millones de financiación y ha generado once euros de impacto social por cada euro invertido.



Según Saludes, los centros de REDIT hablan “el lenguaje de los empresarios”: “En el ecosistema innovador, los empresarios, los tecnólogos y la administración covisionan y son capaces de abordar conjuntamente los retos de los sectores”.

Asimismo, el presidente de la red ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada y de la transferencia de conocimiento entre las universidades, los centros tecnológicos y las empresas.



“Estamos preparados; la red ha crecido hasta alcanzar los 2.000 profesionales de todas las especialidades y ese es el mayor activo y la mayor garantía de la capacidad de la red”, ha añadido.

Abordar desde la innovación el cambio climático

Con esa potencia, Saludes ha apostado por abordar desde la innovación la respuesta al cambio climático, que ha definido como algo “que va a afectar a nuestras vidas”, especialmente en un entorno incierto en el que innovar por el clima “es la única manera de adaptarse a los retos que vienen”.“Para poder resolver esas grandes temáticas tienes que apostar, tienes que invertir día a día pero con un retorno a medio o largo plazo”, ha considerado el presidente de REDIT, que ha concluido: “Tenemos la capacidad y el talento para poder hacerlo”.Durante la inauguración ha intervenido también el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, que ha considerado a REDIT “la joya de la corona para el desarrollo y la ejecución de la política industrial” y ha apostado por “conectarnos en colectivo, en persona y en sociedad”.Asimismo, ha destacado la necesidad de una política de reindustrialización de la Comunitat Valenciana que esté “muy volcada en el desarrollo de una estrategia energética común para los sectores económicos”.“Apostamos por una nueva revolución industrial muy basada en las energías sostenibles”, ha afirmado Carrrasco, para quien se debe “alinear la política energética con la política industrial”, sobre las bases del hidrógeno verde, el biogás y el desarrollo de la potencia solar en territorio valenciano.