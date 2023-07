València (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato a la relección, Pedro Sánchez, ha definido al expresident de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, como “un gran presidente en circunstancias muy difíciles”.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto sobre feminismo que el PSOE ha celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de València, donde también han intervenido el líder del PSPV, Ximo Puig, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia y ministra de Ciencia, Diana Morant.

“Ximo, has sido un gran presidente en circunstancias muy difíciles”, ha afirmado Sánchez, que le ha agradecido su trabajo al frente de la Generalitat hasta el 28 de mayo y ha reivindicado que Puig no no solo es “un orgullo para los socialistas valencianos”, sino “un orgullo para el conjunto de socialismo español”.

Critica que Feijóo use el lema “o Sánchez o España”

El candidato del PSOE también ha criticado en su intervención que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilice el lema “o Sánchez o España”: “Si os dijera ‘o Feijóo o la paella valenciana’, diríais ‘este tío me esta tomando al pelo'”, ha añadido.

Además, ha denunciado las “consecuencias” que ya se están viendo del pacto PP-Vox en la Comunitat Valenciana, un gobierno, ha dicho, que “quita los puntos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género”.

“Ya se ven las consecuencias” del pacto PP-Vox

“Ya se ven consecuencias como que el candidato del PP intente justificar lo injustificable, que diga que un caso violencia de género es un divorcio duro”, ha lamentado, en referencia a las palabras de Feijóo sobre la condena por violencia de género al candidato de Vox, Carlos Flores, contra su exmujer.

Asimismo, ha concluido que otra de las consecuencias del nuevo Consell es “ver a la presidenta del Parlamento valenciano salirse de la foto en repulsa y en condena de un atentado machista”.