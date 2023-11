València (EFE).- El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas (Vox), ha dicho sobre las protestas en las sedes del PSOE que “ser nazi no es un delito”, declaraciones por las que la oposición ya ha pedido su destitución.

En una entrevista que publica Valencia Plaza, Badenas manifiesta su repulsa a la violencia registrada ante las sedes del PSOE pero defiende la legitimidad de las protestas.

Sobre la presencia de grupos neonazis en las calles de Madrid, asegura que “ser nazi no es un delito” y añade, que él “nunca lo sería. Pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera”.

“Una cosa es que uno diga que es un nazi, y otra cosa es que se comporte como un violento o un asesino. Lo que se castiga no es el pensamiento. El pensamiento no delinque”, ha añadido.

“Una cosa es el pensamiento y otras las actitudes”

Posteriormente, y preguntado por estas declaraciones en el Ayuntamiento de València, Badenas ha explicado que él dice “lo que diría cualquier catedrático de Derecho Penal: que el pensamiento no delinque” y ha añadido: “las ideologías en el Derecho español no son delictivas. Existe el libertad de pensamiento regulada en nuestra Constitución”.

Ha asegurado que, igual que Vox, él es “un gran defensor de la Constitución española y los derechos fundamentales” y que “otra cosa son las actitudes y los comportamientos de las personas, que sí pueden ser delictivas”.

“Ser comunista, anarquista o liberal no es algo en sí mismo delictivo. Son las personas las que cometen esos delitos amparados en lo que sea, en su propio pensamiento o en su ideología”, ha expresado.

Preguntado por si justifica el nazismo, ha dicho que “al contrario, una de las peores cosas que ha pasado en la historia del mundo y de Europa es la existencia del nazismo”.

La alcaldesa no comparte la afirmación de Badenas

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha asegurado no compartir las declaraciones de su segundo teniente de alcalde: “Yo no puedo estar de acuerdo, lo digo claramente”.

Catalá ha explicado que el PP y Vox mantienen una coalición de gobierno en el Ayuntamiento y ambos partidos trabajan de forma coordinada en la gestión, pero no comparte declaraciones políticas como la realizada por el concejal de Vox.

Sobre la petición del PSPV de cesar de inmediato al concejal, Catalá ha contestado que el PSPV cada día pide “el cese de alguien” y ha rechazado entrar en esa dinámica por no ser una cuestión diligente.

Ribó: Badenas no puede estar ni un día más en el gobierno municipal

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Joan Ribó, ha asegurado que Badenas “no puede estar ni un día más en el gobierno municipal” después de asegurar que “ser nazi no es un delito”.

El exalcalde ha instado a la alcaldesa, María José Catalá (PP), a “revisar quiénes son sus socios de gobierno porque todo se pega” y ha calificado las declaraciones de Badenas de “totalmente impresentables”, ha informado la coalición.

“Es un desprecio y un peligro para València, para las instituciones y para la democracia que el PP está amparando dentro de su gobierno”, ha dicho.

Ribó ha sostenido que “la ideología nazi es culpable de los mayores horrores que ha sufrido Europa en el último siglo. Los nazis son los directos responsables de la Segunda Guerra Mundial que provocó más de 40 millones de muertes”.

“Debemos recordar todos los crematorios, los campos de exterminio. Son los nazis quienes asesinaron a judíos, homosexuales, disidentes políticos, a ciudadanos republicanos españoles. Por tanto, decir que no es un delito es una barbaridad, es peor que un delito, es la cultura del asesinato y la muerte”, ha añadido.

Ha insistido en que Badenas “está en un lugar donde no debería estar por su forma de pensar” y ha exigido a Catalá “que no pase ni un día más dentro del gobierno de esta ciudad por decencia y salud democrática”.

El PSPV exige el cese de Badenas por apología del nazismo

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha exigido a la alcaldesa, María José Catalá (PP), el cese inmediato de Juanma Badenas por apología del nazismo y justificar la violencia contra los socialistas.

Gómez ha mostrado su “indignación” tras una entrevista en Valencia Plaza en la que Badenas ha asegurado que “ser nazi no es un delito”, y se ha preguntado cómo no va a serlo una “una ideología y una política que mató a millones de personas en Europa y que nos llevó al peor momento de nuestra historia”, ha informado el PSPV.

Para la portavoz, el responsable de Vox y socio de Catalá “con estas declaraciones está haciendo apología del nazismo, apología del fascismo, apología de lo que hoy está ocurriendo en nuestras calles”, ha dicho.

“Hace apología de esa forma de ver nuestra sociedad que hoy rodea, señala e incita el odio contra otras formaciones políticas como es el Partido Socialista. Por eso, quiero exigirle inmediatamente que cese del gobierno a Badenas”, ha concluido.

“Comportamientos de la extrema derecha cada día más vergonzosos”

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que los comportamientos de la derecha y la extrema derecha “son cada día más vergonzosos para la democracia y para la sociedad”.

Bernabé ha afirmado que en la Comunitat Valenciana “hemos puesto alfombra roja a maltratadores, a personas violentas y ultras en las manifestaciones y concentraciones delante de las sedes de partidos como el Partido Socialista, donde se defienden valores, y por tanto, cada vez más se están normalizando comportamientos absolutamente antidemocráticos”.

Según Bernabé, hay “diputados de un partido como Vox que llaman a concentraciones que están al margen de la legalidad y los procedimientos legales, y diputados que no solamente convocan esas manifestaciones sino que asisten abiertamente, como también miembros del gobierno municipal de València y no pasa absolutamente nada, no se reprueba”.

“Podemos imaginar qué pasaría si alguno de los responsables políticos del PSOE estuviese en manifestaciones al margen de la ley, estuviese provocando concentraciones al margen de la ley como están haciendo en la Comunitat, que están proclamando soflamas como la que hemos escuchado esta mañana”, ha manifestado.