Madrid (EFE).- Representantes de veintitrés agencias de noticias internacionales analizan en Madrid cómo aplicar tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y los datos para desarrollar su trabajo con más eficacia y dar un mejor servicio a sus clientes.



El consorcio Minds (Media Innovation Network), en el que participan 23 agencias de Europa, América, Asia y Oceanía congrega en Madrid a directivos que durante dos días intercambian experiencias sobre aspectos informativos, comerciales y tecnológicos.



Así, en este encuentro organizado por la Agencia EFE se debate cómo convertirse en una agencia de prensa apoyada en datos, cómo aprovechar la inteligencia artificial para la colaboración en vídeo, la transformación digital, los nuevos productos susceptibles de llegar a nuevas audiencias y el modo de tener nuevos ingresos.

El papel de la inteligencia artificial en las agencias

Para el director ejecutivo de Minds, Martjin Bennis, es necesaria una mayor inversión en tecnologías, en especial en inteligencia artificial, que puede ayudar en los procesos informativos de las agencias, según explicó a EFE en un descanso de la reunión.



El director gerente del consorcio, Wolfgang Nedomansky, admitió los temores que suscita la IA, pero también señaló las “oportunidades” que puede generar.



Se trata “de cómo usar la inteligencia artificial de modo correcto”, según Nedomansky, quien reconoció que se trata de un “dilema común” a los medios, pero avanzó que el objetivo es “producir contenidos de un modo más eficaz”.



“Hay que ofrecer nuevos servicios basados en la IA”, dijo el director gerente, para quien no se trata exclusivamente de un asunto que afecte a las agencias, sino a los medios de comunicación en general.



Los datos también puede contribuir a encontrar historias que cubrir y contar a los clientes, añadió.



Para Bennis, la vía para encontrar nuevos ingresos -otro de los temas del encuentro de Madrid- no tiene una respuesta fácil, pero pasa por dar “valor añadido” a los servicios que se prestan a los abonados.



“Hay servicios que se puede compartir y que serían más baratos para los clientes que si los desarrollan ellos”, agregó el ejecutivo de Minds.

Verificación de noticias o fact-checking

Otro de los temas presentes en la reunión es la verificación de noticias o fact-checking, un camino interesante, pero sin olvidar – según Bennis – que los periodistas han de ser verificadores y no se puede publicar nada que no haya sido contrastado previamente.



Desde que la red internacional de Minds fue creada en 2007 se han incorporado nuevos socios y en la actualidad la integran veintitrés entidades, entre ellas las principales agencias integradas en la Alianza Europea de Agencias de Noticias (EANA), como EFE; la estadounidense Associated Press, la japonesa Kyodo, la turca AA, la australiana AAP o la canadiense CP.



Al margen de las intervenciones de los directivos de las agencias, la reunión de Minds en Madrid cuenta con la participación de invitados como Caro Kriel, directora general de Thomson Foundation; Greg Pichota, investigador residente de la International News Media Association; Rosalía Lloret, directora general de elDiario.es (España), y Ángel Villarino, director adjunto de El Confidencial (España).

Cañas: “Las agencias son más imprescindibles que nunca”

La reunión la abrió hoy la presidenta de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, para quien las agencias “son más imprescindibles que nunca”.



Ello porque, frente a la capacidad de diseminación de desinformación de las redes, aportan a sus clientes y a los ciudadanos una seguridad de cumplimiento de “estándares éticos y deontológicos muy importantes”: “En el próximo futuro vamos a vivir el esplendor de las agencias de noticias”, dijo.