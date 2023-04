Magdalena Tsanis |

Madrid (EFE).- Un Peter Pan “moderno” y a la vez “fiel a la historia original y la época en que se desarrolla”.

Así describe Jude Law la nueva versión del clásico de Disney que ha rodado a las órdenes de David Lowery (“A ghost story”, 2017) y que se estrenará este viernes 28 de abril en la plataforma Disney+.

“Una película que habla de la infancia y su relación con hacerse mayor, obviamente necesitaba ser actualizada y redescubierta”, ha dicho a EFE el actor británico, que da vida a un capitán Garfio más humano que el del cuento y la película originales y que en el pasado fue amigo de Peter Pan.

“El guion de Lowery te da la oportunidad de entender al personaje, zambullirse en su pasado y comprender qué le hizo convertirse en un villano”, ha señalado en una entrevista telemática Law, para quien era fundamental ir más allá del cliché: “El tipo malo nunca se ve a sí mismo como el malo, suele creer que es el héroe”.

Una gran curiosidad

Padre de siete hijos, Jude Law ha encadenado en los últimos años personajes emblemáticos para el público infantil y juvenil como el Dumbledore de la saga de Harry Potter, el doctor Watson de Sherlock Holmes, este capitán Garfio o su próxima incursión en el universo de Star Wars con la serie “Skeleton Crew”, confirmada recientemente.

Sin embargo, según dice a EFE, no son elecciones que haya hecho pensando en sus hijos. “Simplemente han sido trabajos y oportunidades maravillosas para asumir roles icónicos o para adentrarme en galaxias icónicas”, apunta.

“Como actor siempre he tenido una gran curiosidad, una de las cosas más excitantes de ser actor es la posibilidad de asumir retos diferentes e investigar distintas maneras de contar historias (…), todos esos personajes los he hecho porque me parecieron interesantes, retadores y en ocasiones gratificantes”.

Aunque no conserva un recuerdo particular del capitán Garfio de su propia infancia, Law ha desvelado que éste era uno de los cuentos favoritos de su hijo mayor. “Cuando tenía 4 o 5 años, adoraba Peter Pan y yo solía hacer el papel de Garfio para él (…) de modo que rodando la película tenía la extraña sensación de que ya había hecho antes algunas escenas en el salón de mi casa”.

El papel de Wendy

La actriz Ever Anderson, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Oliver Sánchez

La invención de un pasado para el capitán Garfio es una de las grandes novedades del filme de Lowery; la otra es el mayor peso y heroísmo que tiene Wendy en la historia y que se manifiesta desde el mismo título, “Peter Pan & Wendy”.

Lowery recuerda que ese era el título inicial que manejó J.M. Barrie para su libro. “Al fin y al cabo es Wendy la que viaja al País de Nunca Jamás y queríamos explorar la historia desde esa perspectiva”, ha señalado.

La elegida para ese rol ha sido Ever Anderson, la hija de 15 años de la actriz Milla Jovovich y el director Paul W.S. Anderson, que se dio a conocer haciendo la versión joven del personaje de Scarlett Johansson en “La viuda negra” (2021).

La joven actriz ha destacado, en un encuentro virtual con periodistas de todo el mundo, la “sed de aventuras” de esta nueva Wendy y la conciencia de que “no era fácil ser mujer en esa época” por lo que la idea de crecer daba más miedo aún.

También ha destacado la relación de complicidad que establece con Campanilla (Yara Shahidi): “Son aliadas y trabajan juntas, se escuchan y se ayudan”.

El joven actor inglés Alexander Molony, que encarna a un Peter Pan despreocupado, adolescente y un poco egoísta, considera “un privilegio hacer un personaje arraigado en la infancia de la gente desde hace tantos años”.