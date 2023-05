Carlos Sadness, Vetusta Morla y Dorian salvan en Murcia un Warm Up con lluvia

Murcia, 1 may (EFE).- Las actuaciones del grupo madrileño Vetusta Morla y de los barceloneses Carlos Sadness y Dorian han vuelto a poner en pie al público del festival Warm Up, de Murcia, tras otra jornada marcada por la lluvia que ha obligado a cancelar el concierto de la banda de indie rock británica y cabeza de cartel The Kooks.

El grupo madrileño Carolina Durante terminaba de tocar sobre las 21 horas una de sus canciones más emblemáticas, “Cayetano”, cuando un fuerte temporal de lluvia y viento ha sorprendido a los más de 10.000 asistentes que en ese momento se encontraban en el festival.

Aunque a las 21.25 horas estaba previsto el concierto del grupo de Brighton, se ha suspendido por la lluvia caída en la capital murciana entre las 20.30 y las 22.30 horas y que ha hecho de nuevo plantearse a los organizadores la cancelación del festival tras la suspensión de los conciertos de este sábado por una fuerte tormenta.

Pero finalmente se ha optado por seguir adelante una vez remitida la lluvia y Carlos Sadness se ha subido al segundo escenario sobre las 22.30 horas con una improvisación de rap con referencias murcianas mientras despejaba y se animaban unos asistentes que habían comenzado a abandonar el recinto al aire libre.

El artista catalán ha vuelto a ilusionar al público del festival murciano con temas como “Todo está bien”, “Te quiero un poco” y “Amor desechable”

Vetusta Morla ha continuado con el subidón al ser el primer cabeza de cartel que consigue tocar en el Warm Up 2023 en el escenario principal con canciones tan emblemáticas como “Sálvese quien pueda”, “Al respirar”, “Finisterre”, y “Saharabbey Road” que han hecho rugir a los asistentes que se resistían a abandonar el festival pese al agua.

Llegado al turno de Dorian, ha vuelto a rememorar la pasión y la euforia iniciada por Sadness y ha hecho vibrar al público con canciones como “Los amigos que perdí”, “Energía rara”, “La tormenta de arena” y “Cualquier otra parte”, además de con un homenaje a los grupos murcianos Viva Suecia y Second, que no pudieron tocar por la lluvia.

Para despedir este festival pasado por agua, el grupo londinense Hot Chip ha deleitado a las 8.000 personas que han esperado hasta las 2.30 horas para escuchar “Over and Over”, “Down”, “Huarache Lights”, “Layd Back” y ” I Feel Better”, aunque sus seguidores más fieles han echando en falta temas míticos como “Boy from a School” y “Hungry Child”.

Así se ha clausurado la jornada en el escenario principal de un Warm Up que ha visto mermada su asistencia a causa de un temporal inesperado y no ha conseguido alcanzar los 70.000 espectadores que auguraban los organizadores.