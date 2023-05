Madrid (EFE).- El escritor griego-sueco Theodor Kallifatides, considerado uno de los grandes exponentes de las letras europeas, cree que el mundo vive en la actualidad quizá su período más crítico, una situación ante el que el populismo resulta fácil, ya que los partidos extremos tienen soluciones simples y radicales para todo.



Kallifatides, nacido en Grecia en 1938 aunque emigró a Suecia en 1964, se encuentra en Madrid para recoger este viernes la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, la máxima distinción que concede esta institución, que destaca su “concepción transnacional de la cultura y homenajea una trayectoria literaria marcada por el exilio y enriquecida con la hibridación”.



El autor, que ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas, ha destacado en un encuentro con periodistas cómo la xenofobia se ha incrementado en toda Europa debido a que en muchos países hay partidos políticos extremos.

El escritor Theodor Kallifatides (segundo por la derecha), en el acto de entrega del premio BBK Gutun Zuria Bilbao celebrado en marz de 2022. EFE/Miguel Toña



“No sé la razón de que los partidos extremos crezcan, pero las dificultades que tienen ahora las personas son grandes y no pueden enfrentarse a ellas”, ante lo que hay partidos “que tienen todas las soluciones” y “es muy humano reaccionar así”, considera.



Ha recordado las soluciones que ofrecen estos partidos con una anécdota que vivió de niño antes de la Segunda Guerra Mundial: en un mitin, un candidato dijo que daría a los ciudadanos todo lo que quisieran y les prometió un puente. Al recordarle que no tenían río en el pueblo y que por lo tanto no necesitaban esa infraestructura, el político les aseguró que también haría un río.

Putin es “un accidente”

El escritor se ha mostrado preocupado por la crisis climática, la violencia contra las mujeres, el crecimiento de la pobreza y también el aumento de la extrema riqueza: ¿”Cómo va este mundo a sobrevivir ?”, se ha preguntado, para responder que necesitamos más pensamiento que alma.



Considera que la libertad y la justicia son los motores de la vida, pero no pueden existir por separado, ya que “la libertad sin justicia es una pesadilla”.



Además, asegura, “si tienes nietos, tienes que ser optimista: no hay otra opción”.



Para Kallifatides, el populismo de la actualidad es parecido al de los años 30 del pasado siglo y cree que el presidente ruso, Vladímir Putin, es “un accidente”.



El autorKallifatides habla varios idiomas, entre ellos un español que aprendió él sólo hace un par de años leyendo cuentos, lo que le permite leer a Cervantes, una lectura difícil pero muy placentera, dice este escritor que ha terminado asegurando que no puede vivir sin la literatura porque escribir es su vida