Madrid, (EFE).- El Festival de San Sebastián ultima sus preparativos para una 71 edición que se abrirá el 22 de septiembre y en la que competirá por primera vez Isabel Coixet, pero la huelga de los actores de Hollywood podría poner en peligro la llegada de estrellas o incluso la entrega del Premio Donostia a Javier Bardem.

“Yo creo que el premio a Javier Bardem, no”, ha afirmado a los medios el director del festival, José Luis Rebordinos, aunque ha reconocido que no sabe si el actor español pertenece al Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA, en inglés) y que aún no ha podido hablar con él.

“De todas formas, yo soy una persona bastante práctica. De momento ni me preocupo ni me dejo de preocupar. No puedo hacer nada. Hay que esperar acontecimientos. Es decir, si la huelga llega a septiembre habrá pasado por (los festivales de) Telluride (EE.UU.) Toronto y Venecia, donde para ellos el cine norteamericano es fundamental”, ha agregado.

Pero es obvio, ha señalado, que si la huelga continúa “sería un problema” para San Sebastián porque ya tienen algunos actores y actrices estadounidenses confirmados, incluso con billetes de avión reservados.

Y ha apuntado que están cerrando un segundo Donostia de honor para una actriz norteamericana, a lo que también podría afectar la huelga.

Rebordinos hablaba así con la prensa tras la presentación en un acto en la sede de la Academia de Cine, en Madrid, de las películas con producción española que van a participar en San Sebastián.

Coixet se estrena en la competición de San Sebastián

El título más destacado es el de “Un amor”, la adaptación de la novela homónima de Sara Mesa que ha realizado Isabel Coixet con Laia Costa como protagonista junto a Hovik Keuchkerian, Luis Bermejo, Hugo Silva, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril. Y que supone el debut en la competición de San Sebastián para la cineasta catalana.

“Creo que Isabel Coixet se ha metido en un tema muy complejo que era llevar al cine la novela de Sara Mesa, que personalmente soy un fan loco de la novela y creo que ha salido victoriosa”, ha explicado Rebordinos.

Junto a Coixet, en la competición estarán “O corno”, el segundo trabajo de la donostiarra Jaione Camborda. Una película rodada en gallego que cuenta la historia de María (Janet Novás), una mujer que asiste en partos y que, tras un horrible suceso, se ve obligada a huir de la isla donde vive.

Y “El sueño de la sultana” una cinta de animación de la también donostiarra Isabel Helguera, que es una artista visual que salta a la dirección de largometrajes con esta película, basada en un cuento escrito en 1905 por la bengalí Rokeya Hossain sobre Ladyland, un mundo utópico gobernado por mujeres.

Tres títulos a competición dirigidos por mujeres, que son los que más han gustado al comité seleccionador, sin tener en cuenta su género o si son directoras conocidas.

Fuera de competición: Trueba, Los Javis y C.Tangana

Algunos de los títulos que ya se han convertido en los más esperados de la edición serán exhibidos en diversos apartados fuera de competición.

Es el caso de la proyección especial de “Disparando al pianista”, el trabajo de animación conjunto de Fernando Trueba y Javier Mariscal, que vuelven a colaborar tras “Chico & Rita” (2011), y que esta vez se centrar en la figura del brasileño Tenóiro Jr para retratar los comienzos de la bossa nova.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘los Javis’, presentarán en la sección oficial la serie “La Mesías”, un thriller familiar de siete episodios con Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Roger Casamajor y Cecilia Roth.

Y en el Velódromo, el espacio más popular y más informal del festival, se proyectará un documental de tres partes sobre C.Tangana dirigido por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González. Dos años siguiendo al artista durante su gira “Sin cantar ni afinar” han dado como resultado “Esta ambición desmedida”.

También en el Velódromo se podrá ver la serie de terror “El otro lado”. Seis episodios dirigidos por Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro para un proyecto creado, coescrito y protagonizado por Berto Romero, junto a María Botto.

Argentina en Horizontes Latinos

Y si hace unos días se anunciaban dos títulos argentinos para la competición oficial -“Puan”, de María Alché y Benjamín Naishtat, y “La práctica”, de Martin Rejtman-, el fstival sigue apostando por el cine de ese país para la sección Horizontes Latinos.

Rebordinos ha anunciado hoy dos películas con coproducción española que competirán en Horizontes y las dos son de realizadores argentinos.

Por un lado “Blondi”, el debut en la dirección de la actriz Dolores Fonzi, que también protagoniza esta historia sobre la especial relación que mantiene una madre con su hijo y que cuenta en su reparto con Leonardo Sbaraglia, Rita Cortese o Toto Rovito.

Y “El castillo”, primer documental en solitario de Martín Benchimol, que cuenta la historia de Justina, una mujer que, después de trabajar como empleada doméstica toda su vida, hereda de su antigua empleadora una enorme mansión en medio de las pampas argentinas. La única condición es que jamás la venda.