Cartagena (EFE).- “¡Hay que ir a votar por la cultura y la libertad!”, con esta frase ha arengado el capataz y voz del grupo andaluz de folclore, reggae, música psicodélica y electrónica Califato 3/4, Manuel Chaparro, a las 1.700 almas que han abarrotado este sábado el parque Torres, de Cartagena, en la última jornada de La Mar de Músicas, donde han conmemorado el centenario del nacimiento de Lola Flores con su peculiar y divertida fusión musical.

“Buenos días, Andalucía”, con este grito ha arrancado el grupo andaluz su segunda actuación en el festival cartagenero, donde ya actuaron en 2021, al que ha seguido la canción “No înnô de Andaluçia”, con la que rinden admiración, respeto y pleitesía a su tierra madre, sin dejar a un lado su esencia transgresora e inconformista: “Andalucía es mujer, luchadora y combativa, que históricamente ha tenido que hacer frente a múltiples dificultades para sacar adelante a sus hijos”.

“Buleríâ del aire acondiçionao”, una historia de desamor

“En Andalucía se vive bien. Un tercio de la población está en riesgo de exclusión severa.”, ha ironizado Chaparro, quien, vestido de folclórica futurista, ha apostillado que “muchas familias no tienen para el aire acondicionado, por lo que se tienen que refugiar en bares y supermercados, lo que les obliga a consumir”.

Esta ha sido la introducción de “Buleríâ del aire acondiçionao”, un tema que habla del desamor a partir de la historia de un alma en pena que se ve obligado a dejar a su amada porque no le hace bien, con una letra cargada de una poesía que llega a rememorar la del granadino Federico García Lorca: “Me han pega’o una paliza. Los sueños que estoy teniendo. Si no me doy mucha prisa. Me van a coger despierto”.

Esteban Espada (bajo), Sebastián Orellana (guitarra eléctrica), Guille Iniesta (guitarra flamenca), María José Luna (cantaora y bailaora), Lorenzo Soria (electrónica) y Sergio Ruíz (teclados), han sido el resto de integrantes de Califato 3/4 que, con mucha guasa, también han deleitado al público cartagenero.

Vídeos legendarios de “La Faraona”

Las canciones del grupo andaluz se han ido intercalando con pequeños vídeos, de unos 20 segundos de duración, de los momentos legendarios que nos dejó “La Faraona”, como su famoso “Si me queréis, irse”, que pronunció en la boda de su hija Lolita, en 1983, o sus entrevistas con el onubense Jesús Quintero, con confesiones como “Yo soy gitana de adentro”; “Yo he probado la cocaína, y los porros por risa”, o “Todo se puede hacer en esta vida, con método”, entre otros.

Durante el concierto de “Califato 3/4” se han intercalado pequeños vídeos en recuerdo a “Lola Flores”.

Uno de los momentos más significativos ha tenido lugar cuando el capataz Chaparro ha aparecido con el torso desnudo, con los pezones tapados con una cinta negra, y ha espetado que “quitarse la camiseta en público es un privilegio de hombre porque si fuera mujer serían capaces de pararme el concierto”.

Clásicos de Lola Flores como “La zarzamora”

Las reivindicaciones ha despertado los aplausos y los gritos de apoyo del foro novocartaginés, que asimismo ha ovacionado a la formación andaluza por sus versiones de clásicos de Lola Flores como “La zarzamora”, “La bomba” o “Historia de un amor”, entre otros, en los que han participado artistas invitados como el bailaor y cantaor jerezano Tomasito o el dúo de flamenco urbano La Cebolla y el Negro Jari.

Califato 3/4 ha puesto el broche de oro a la 28 edición de La Mar de Músicas con “Crîtto de la nabahâ” y “Silencio Blanco Remixxx”, dos fusiones costumbristas con tintes semanasanteros que han hecho despegar de sus asientos al personal, elevándolo al cielo y dando paso a un castillo de fuegos artificiales que ha iluminado tres de las muchas joyas de la trimilenaria cultura cartagenera: La Catedral Vieja, el Anfiteatro Romano y el propio festival.

Jacobo Serra presenta su disco “Doce”

A las 21.30 horas, en el patio del antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM), el cantante y guitarrista albaceteño Jacobo Serra ha presentado su último disco “Doce”, un álbum de 12 canciones, cada una titulada con el nombre de un mes del año, que desde la melancolía y la sensibilidad transcurre por las cuatro estaciones para resumir las aventuras y desventuras de toda su vida.

Con una voz profunda y melodiosa, el interprete de folk-rock manchego ha hecho un repaso mensual de su carrera que ha sido aplaudido por los 300 asistentes congregados en el edificio del siglo XVIII que acoge la Facultad de Ciencias de la Empresa, de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde ha asegurado que La Mar de Músicas, en la que ya actuó en 2015, “es uno de los mejores festivales de España”.

Un adiós desde el Antiguo Cuartel de Marinería

La Mar de Músicas ha puesto punto y final a su 28 edición, dedicada a Canadá, con la participación del panameño Rubén Blades, la manchega Rozalén, los argentinos Fito Paéz y Andrés Calamaro, los canadienses Owen Pallett, Melisa Laveaux, Le Diable a Cinq, Martha Wainwright, Aysanabee y Afrontonix, o los franceses Novembrer Ultra y Gabi Hartmann, entre otros.