“Bisbal” o cómo mantenerse durante 20 años de éxito

Silvia García Herráez |

Madrid (EFE).- La vida de David Bisbal cambió por completo cuando pasó por “Operación Triunfo” en 2001 y se convirtió en una estrella nacional e internacional, pero el cantante reconoce que mantenerse en lo alto durante 20 años y hacerse valer ha sido “lo más difícil”, como muestra “Bisbal”, su documental.

“Ha sido muy difícil llegar a conseguir este sueño, pero ha sido más difícil todavía el mantener el cariño de la gente, y ha sido más difícil todavía el hacerme respetar”, arranca el artista en Almería en esta cinta de Movistar Plus+, dirigida por Alexis Morante, que se estrena el 17 de octubre. En ella, Bisbal cuenta su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró 20 años de carrera en su tierra natal.

El director de la cinta explica a EFE en una entrevista que la idea de hacer este documental es, aparte de celebrar las dos décadas de carrera de Bisbal en la música, “mostrar lo que ha sufrido David para cumplir su sueño y mantenerse ahí durante tanto tiempo”.

El triunfo en “OT” y lo que vino después

“Me interesaba mucho mostrar a la gente qué tipo de persona era David, y cuáles han sido sus sufrimientos para llegar donde ha llegado. Porque no solo llegó en un momento muy importante para la sociedad española con ‘OT’, sino que después se le pusieron mucho en contra precisamente por eso, por irrumpir de esa manera. Y él lo ha pasado muy mal”, apunta.

A lo largo de las casi dos horas que dura la película documental, se muestra cronológicamente la preparación del concierto del vigésimo aniversario de Bisbal en la industria de la música que quiso dar en Almería, aunque también muestra imágenes de sus inicios en la orquesta Expresiones y de cómo vivió el ‘boom’ televisivo y todo lo que vino después.

David Bisbal y el director del documental, Alexis Morante. EFE/Endika Portillo/Movistar Plus +

“‘OT’ es un programa que me cambió automáticamente la vida, y estaré siempre agradecido. Sin embargo, cuando salí, costó años hasta que ciertos compañeros empezaron a decir: ‘es verdad que este muchacho ha trabajado disco tras disco, que lo he visto en muchos lugares, y me está demostrando que, independientemente de que me guste su música o no, está trabajando en su música y su carrera”, aseguró el cantante en la presentación de la cinta en el FesTVal de Vitoria.

Tras entrevistarse más de ocho horas con el almeriense, Morante recopiló los testimonios de sus más allegados, desde su familia hasta su mánager, así como expertos y críticos musicales que han seguido la carrera de Bisbal todo este tiempo. “No quería que participaran grandes estrellas para hablar de otra gran estrella, quería a gente que hubiera estado al lado de David desde sus inicios hasta ahora y hubiera visto su lado más íntimo”, señala.

Su faceta más personal

Cabe destacar que la única artista que sale en el documental hablando de Bisbal es Rosa López, y el motivo, según el propio realizador, es que “para David ella es muy importante, él la invitó a su concierto del 20 aniversario, fue la que le ganó ‘OT’, y tenía mucho que aportar”, detalla.

La cinta también se adentra en la vida personal del cantante, “desnudándolo al completo” y mostrando cómo se rompe tras la repentina muerte de su amigo y entrenador personal Eduardo Mena o la dureza de tener un padre con Alzheimer que ya no le reconoce.

“A pesar de lo pudoroso que es y ha sido siempre con su vida privada, David entendió enseguida la historia que yo quería contar, entonces no hubo problema en que me adentrara dentro de su casa y filmara esas imágenes”, remarca el director.