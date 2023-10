Fráncfort (Alemania) (EFE).- El escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie definió este viernes la escritura como “una forma de optimismo” tras un año difícil para él por el atentado que sufrió en 2022, y también para el mundo a causa de las guerras en Ucrania y Gaza.

“Ha sido un año difícil ,pero estoy muy contento de estar de vuelta”, dijo en una rueda de prensa en la Feria del Libro de Fráncfort, dos días antes de recibir el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes.

Interrogado acerca de si se puede seguir siendo optimista frente a todas las cosas que están pasando en el mundo Rushdie dijo que escribir libros es siempre una forma de optimismo.

“Escribir libros es una forma de optimismo”

“Escribir libros es una forma de optimismo, es dedicarle años de tu vida a escribir algo y para eso necesitas creer que alguien va a leer lo que escribes, eso implica optimismo”, dijo.

Rushdie define la escritura como “una forma de optimismo” tras un año difícil. EFE/EPA/RONALD WITTEK

A lo largo de la conferencia de prensa, que se desarrolló con medidas especiales de seguridad, Rushdie fue interrogado sobre temas variados, desde la guerra en Gaza hasta la inteligencia artificial pasando por casos concretos de autores que sufren diversas formas de persecución, como ha sido el caso de Roberto Saviano en Italia o de Arundhati Roy en la India.

“No tengo una posición original ante la guerra. Estoy en contra de la guerra. En la guerra muere gente. Me horrorizan los atentados de Hamás y me horroriza la respuesta del señor (Benjamin) Netanyau”, dijo al ser confrontado con el tema de Oriente Medio y sobre el grupo terrorista y el primer ministro israelí.

En defensa de Saviano y de Roy

Rushdie salió en defensa de Saviano y de Roy, que han sido llevados a los tribunales en sus respectivos países por sus posturas críticas frente a los Gobiernos de sus respectivos países.

Rushdie define la escritura como “una forma de optimismo” tras un año difícil. EFE/EPA/RONALD WITTEK

“Saviano es mi amigo. Ha sido llevado a los tribunales por el Gobierno italiano por sus críticas. Ha sido multado. Me parece inadecuado acusar a un periodista crítico por sus palabras”, dijo.

“Arundhati Roy es una de las escritoras más importantes de la India. Llevarla a los tribunales es un escándalo y es una muestra de cómo trata el Gobierno actual a quienes no piensan igual”, agregó.

Con respecto a la inteligencia artificial dijo que, en cuanto al peligro de plagio literario, no estaba demasiado preocupado.

“He hecho un experimento pidiéndole a la inteligencia artificial 300 palabras en el estilo de Salman Rushdie, lo que salió fue basura. Por eso en ese sentido no me preocupo demasiado”, explicó.

Sin embargo, hay un aspecto que sí le preocupa, que es la capacidad de la inteligencia artificial de simular imágenes e imitar voces, porque debido a ello puede ser una “fuente de noticias falsas”.

Con respecto a las quemas de ejemplares del corán como las llevadas a cabo recientemente en países escandinavos, dijo que, aunque en general está en contra de quemar libros, no defiende que se prohíba por ley ese tipo de protesta.