Barcelona (EFE).- Bruce Springsteen y la E Street Band ofrecerán dos conciertos en el Cívitas Metropolitano de Madrid y uno en el Estadi Olímpic de Barcelona los días, 12, 14 y 20 de junio de 2024, ha anunciado ese martes la promotora Doctor Music.

Los conciertos formarán parte de su gira “2024 Word Tour”, que incluirá 22 actuaciones en estadios de toda Europa, y que se iniciarán el 5 de mayo del próximo año en Cardiff (Reino Unido).

Previamente, Bruce Springsteen and The E Street Band completarán una gira de 24 conciertos por Norteamérica, que abrirán el próximo 19 de marzo en Phoenix (EEUU).

El cantante Bruce Springsteen, durante un concierto. EFE/EPA/Liselotte Sabroe

En Europa, la gira de The Boss y su banda pasará por Reino Unido, Irlanda, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, para acabar otra vez en el Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.

En Madrid

En España, Bruce Springsteen and The E Street Band actuarán los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, ciudad por la que no pasó en su girá de este año, y el día 20 de junio volverá al Estadi Olímpic de Barcelona.

Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10:00 horas a través de doctormusic.com y entradas.com.

En Barcelona

Para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre también a las 10:00 horas en los mismos portales.

El cantante Bruce Springsteen (i) y el guitarrista Steven van Zand, durante un concierto. EFE/EPA/Liselotte Sabroe

El precio de las entradas oscilarán entre los 65 y los 128 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 128 euros para pista delantera y 88 euros para pista trasera (85 en Barcelona), gastos de distribución no incluidos, y se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band en 2023 vendió más de 1,6 millones de entradas y obtuvo grandes elogios como uno de los mejores espectáculos en la carrera de la banda.