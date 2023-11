Barcelona (EFE).- Lana del Rey, SZA, Pulp, VAMPIRE WEEKEND, Mitski, Charli XCX, Justice, PJ Harvey y The National son algunas de las bandas que actuarán en la 22 edición del Primavera Sound Barcelona, que se celebrará del 29 de mayo al 2 de junio de 2024.

Según ha informado este martes el festival, el cartel incluye 150 nombres, a los que se puede sumar alguno más en los próximos meses, entre los que también destacan FKA Twigs, Bikini Kill, Deftones, Troye Sivan y Beth Gibbons.

Las jornadas centrales del festival se celebrarán entre el 30 de mayo y el 1 de junio en el Parc del Fòrum y vendrán precedidas por una jornada gratuita el 29 de mayo en la que actuará Phoenix.

Un concierto del Primavera Sound del pasado año. EFE/Marta Pérez

De esta manera, el festival recupera su formato de un solo fin de semana en España, después de que el año pasado fracasara su intento de organizar dos eventos gemelos en Barcelona y Madrid durante dos fines de semana consecutivos.

Barcelona, sede central del Primavera Sound

Barcelona es definitivamente la sede central del Primavera Sound, tal como han querido remarcar los organizadores, que han presentado la programación con un vídeo rodado en la capital catalana.

“Regresamos a la esencia, al espíritu de aquella fiesta que Primavera Sound celebró en 1994 en la sala KGB de Barcelona” y que fue el prólogo del festival, que se inauguró como tal en 2001 en el Poble Espanyol de Barcelona, han señalado los organizadores.

Lana del Rey encabeza el cartel junto a SZA, que actuará por primera vez en España; Pulp, que ya ha visitado varias veces el festival; VAMPIRE WEEKEND, que estuvo por primera vez hace 16 años; The National, que es un clásico del Parc del Fòrum; las cantautoras Mitski y PJ Harvey y los franceses Justice.

En el Primavera Sound 2024 convivirá el pop vintage de The Lemon Twigs, el black metal extremo de Wiegedood, el jazz expansivo de BADBADNOTGOOD o el reggaetón con memoria de DJ Playero, pasando por el post-hardcore de Lisabö, el hip-hop de Billy Woods y el baile jamaicano de Channel One.

También habrá espacio para la nostalgia por el futuro de A. G. Cook, la revisión del pasado de Ángeles, Víctor, Gloria & Javier, los instintos primarios de La Zowi, la precisión cerebral de Monolake, el chirigotero de F.R.A.C, la solemnidad de American Football, los excesos de Arca y la austeridad de Jessica Pratt.

Vista del festival Primavera Sound de Barcelona, en una edición anterior. EFE/Alejandro García

Los organizadores han destacado el retorno de los hermanos Pusha T y Malice con su proyecto Clipse, el esquivo Jai Paul, el italiano Liberato y Dogstar, la banda de rock de Keanu Reeves.

Stella Maris

En el apartado de curiosidades llama la atención la presencia de Stella Maris, el supergrupo de pop cristiano inventado por Los Javis para la serie ‘La Mesías’, que saltan de la televisión al festival.

Freddie Gibbs & Madlib conmemorarán el décimo aniversario de “Piñata”, Mica Levi ofrecerá un dj set, Roc Marciano emergerá del subsuelo rap y William Basinski interpretará sus ‘Disintegration Loops’.

Entre los grupos estrechamente ligados al Primavera que vuelven están Shellac, Yo La Tengo, Arab Strap, el catalán Ferran Palau y los argentinos Él Mató a un Policía Motorizado.

Shabaka mostrará su faceta más introspectiva, Romy vendrá sin The xx, Disclosure convertirá el Parc del Fòrum en un club y Guillem Gisbert, excantante de Manel, actuará en solitario.

Completan la programación jóvenes talentos como Omar Apollo, Ethel Cain, Milo j, Mushkaa, Dillom, MJ Nebreda, Depresión Sonora o The Last Dinner Party, y cerrará el festival la fiesta Brunch Electronik el domingo 2 de junio, con las sesiones de ANOTR, The Blessed Madonna, Chloé Caillet y Mochakk.