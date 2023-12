El renacimiento de Miguel Bosé

Inmaculada Tapia |

Madrid (EFE).- Miguel Bosé ha regresado a escena en 2023 con intención de quedarse en un ejercicio de regeneración que se ha plasmado en un documental, una serie y su participación en un programa musical, además del anuncio de un nuevo disco para 2024, una gira y un musical.

Una exposición a la que han contribuido entrevistas y ruedas de prensa, a lo que se añade el inquietante secuestro y robo en su casa de México que sufrió junto a sus hijos, acontecimientos que han hecho de él uno de los personajes del año.

Quizá todo ello ha contribuido a que su música haya sido escuchada por 35 millones de personas en la plataforma de música Spotify, siendo México, Chile, España, Estados Unidos y Colombia los lugares donde sus canciones han sido más reproducidas.

Bosé (Panamá, 1956) ha regresado a partir de un ejercicio de reconstrucción, tal como se presenta en el documental emitido en Movistar Plus+, ‘Bosé, renacido’, en el que con media sonrisa su imagen aparece con la mano en el corazón sobre calificativos como único, soberbio, diferente, atractivo, víctima, sabio, loco o provocador.

Las batallas

Precisamente, ese último adjetivo es el que le venía definiendo en los últimos años por encima del de artista, músico o actor, algo provocado por su ataque a las vacunas y a los protocolos sanitarios contra la Covid-19, que le hicieron objetivo de críticas y descrédito.

A ello se unió su desaparición de los escenarios debido al parón obligado por una afección en las cuerdas vocales que le dejó sin voz -aún continúa recuperándose-.

Miguel Bosé ha regresado a escena en 2023. EFE/ Movistar Plus+

Y la batalla judicial con su expareja Nacho Palau, que volvió a poner a Bosé en el ojo del huracán. Palau, además de descubrir la relación que mantuvieron durante dos décadas, puso una demanda -que perdió ante los tribunales- para que ambos fueran declarados padres de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada mientras eran pareja, dos eran hijos biológicos de uno y otros dos del otro.

Una relación que pese al desencuentro se recompuso, con vacaciones estivales conjuntas este mismo año, pero que ahora tiene visos de volver a enfriarse por unas nuevas declaraciones de Palau en las que carga de nuevo contra el cantante.

Reencuentro con el público

Pero tras tantos vaivenes, 2023 ha supuesto, de una manera u otra, el reencuentro del cantante con el público. La plataforma SkyShowtime estrenó en julio la serie ‘Bosé’, seis capítulos que Telecinco ha emitido en noviembre en abierto condensados en cuatro, en una noche que tituló como ‘La noche de Bosé’, en la que no faltaban entrevistas con amigos, periodistas y familia que aderezaban la ficción.

Pasajes de su vida que, según comentó el músico, ni sus amigos ni su familia le han cuestionado que contara: “Eso en mi familia no pasa y con mis amigos tampoco. Me dicen si les ha gustado o no, y ya”.

Con el paso del tiempo “te das cuenta de que las cosas que parecían incontables o sagradas se pueden contar”, incidió en la presentación de la serie, y que han supuesto para él una liberación.

Además de serie y documental, colaboró con el reguetonero puertorriqueño Rauw Alejandro en la canción ‘Si te pegas’ de su disco ‘Playa Saturno’, un momento de emoción tras diez años sin meterse en un estudio de grabación.

En enero participó como jurado en el “talent musical” ‘Cover Night’ de RTVE, y en el último programa, en el mes de mayo, cogió de nuevo el micrófono para interpretar ‘Te amaré’, una de sus canciones más queridas, no sin esfuerzo.

Definitivamente, Bosé el artista, el músico, el icono ha vuelto y esta vez no tiene intención de marcharse. Sus amigos le protegen, le entienden, algunos disculpan su vehemencia y todos coinciden, en el documental sobre su vida, que proteger su intimidad era fundamental para poder seguir adelante.

El recuerdo de admiradoras enfervorecidas a la salida de cada concierto confirma su éxito inalterable; su sonrisa, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo su mejor arma y sigue poniéndose el mundo por montera.

“Es mi vida, no quiero cambiar…”. Un frase que le define y que se escucha en su canción ‘Los chicos no lloran’ (1990) y al inicio del documental sobre su vida.