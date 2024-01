‘La Unidad. Kabul’ y ‘La Resistencia’ triunfan en el XV aniversario de los Premios Iris

Silvia García Herráez

Madrid, 16 ene (EFE).- La serie de Movistar Plus+ “La unidad. Kabul” y el programa de la misma plataforma ‘La Resistencia’ se han alzado como los grandes vencedores de la XV edición de los Premios Iris de la Televisión al alzarse con cuatro y dos galardones, respectivamente.

La ficción, que ha narrado durante tres temporadas el trabajo que realiza la unidad antiterrorista de la Comisaría General de Información de la policía nacional española, y que concretamente, en esta tercera se desplaza a la capital de Afganistán, Kabul, unos días antes de que la tomen los talibanes, se ha llevado cuatro de los cinco premios nominados en una gala presentada por el actor Luis Larrodera y que se ha celebrado en Teatro Caixabank Príncipe Pío.

“Muchas gracias por todos estos premios y la acogida tan buena que le habéis dado a la serie. Quería agradecérselo en especial a Comisaría de información general que durante estos tres años nos ha permitido entrar en su cocina. También a Alberto Marini, el otro creador de la serie y a Marian Álvarez”, apuntaba Dani de la Torre, cocreador al recoger el premio a Mejor ficción.

La serie de Movistar Plus+ también se ha llevado los galardones de Mejor fotografía de ficción, mejor guion de ficción y mejor producción de ficción. El único que no ha conseguido ha sido el de mejor actor (Mehdi Regragui), sobre el que se ha impuesto Fele Martínez por su papel en ‘Machos Alfa’ (Netflix).

En el otro lado de la moneda, la vida sobre la vedette Bárbara Rey y el domador de leones Ángel Cristo en los años 80, convenció no solo al público, sino también a los académicos que han elegido a Belén Cuesta como Mejor actriz por su papel en la serie. La actriz que no ha podido ir a recoger el galardón, puesto que acaba de ser madre, ha dejado en manos del actor y amigo Ricardo Gómez su mensaje de agradecimiento.

“Este proyecto ha sido uno de los proyectos más difíciles de mi carrera. Tan difícil como lo fue la vida de Bárbara Rey, por eso este premio también se lo quiero dedicar a ella. También a todo el elenco de la serie, empezando por Jaime Lorente y a Daniel Écija, por hacer posible esta serie”, sentenciaba.

Por su parte, el programa ‘La Resistencia’ no solo se ha alzado con el galardón a Mejor guion de entretenimiento, sino también obtenía el premio a Mejor programa de entrenamiento, imponiéndose así por delante de ‘El Hormiguero’ (Antena 3), ‘Traitors’ (HBO), ‘Soy Georgina’ (Netflix), ‘La isla de las Tentaciones’ (Telecinco) y ‘MasterChef’ (TVE).

Emotivo momento ha sido el Premio Jesús Hermida 2023 que este año recaía en el presentador recientemente jubilado Pedro Piqueras. Toda la platea del Teatro Caixabank se ha puesto en pie para recibir en el escenario al periodista, cuyo premio le ha entregado su hijo Curro Piqueras.

“La verdad es que soy un tipo con suerte, eh. Creo que supe llegar, en algún sentido, me ayudaron mucho, supe estar, me ayudaron mucho, y al final creo haber salido también a tiempo (…). He vivido 18 maravillosos años. Porque me han enseñado muchas cosas. Y, sobre todo, porque me han acompañado y me han hecho vivir la mejor profesión del mundo. Si volviera a nacer, haría lo mismo. Gracias a todos. Y viva la televisión”, ha dicho emocionado.

TVE ha hecho doblete en la sección de informativos al alzarse en la categoría de Mejor presentador de programa informativo con ‘Informe semanal. 50 aniversario’ (La 1 de TVE), en la de Mejor presentador informativo con Almudena Ariza ‘Españoles en conflicto’ (La 1 de TVE) y en Mejor programa divulgativo: ‘Un país para leerlo’ (La 2 de TVE).

Por su parte, Atresmedia ha conseguido llevarse a casa el premio a Mejor presentador de entretenimiento con Roberto Leal al frente de ‘El Desafío’, a Mejor realización por ‘Tu cara me suena’ (Antena 3), a Mejor producción de entretenimiento por ‘La voz’ (Antena 3), el Premio de la prensa especializada que ha recaído sobre la serie vespertina ‘Amar es para siempre’ y Mejor dirección de programas por ‘El intermedio’ (laSexta).

En cuanto a las categorías autonómicas, el ganador del galardón al mejor presentador ha sido Jota Abril por ‘Disfruta Madrid’ (Telemadrid) y el programa ‘Gente Maravillosa’. El programa ‘Enredad2’ de Canal Sur TV conseguía también los premios a Mejor programa infantil y Mejor programa de innovación.