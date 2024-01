Alicia G. Arribas |

Madrid (EFE).- Ana Polvorosa, protagonista absoluta de ‘Un mal día lo tiene cualquiera’, la película de debut en la dirección de Eva Hache, reconoce en una entrevista con EFE que ambas “se tiraron a la piscina” para sacar adelante un proyecto “complicado y con muchísimas responsabilidades”.

Rodaje duro, intenso y complicado

“Fue un rodaje duro, intenso y complicado -señala la actriz madrileña-, estábamos las dos muy mano a mano y muy solitas. Nos tiramos a la piscina. Confié en Eva, confié en el guión de Jelen Morales y confieso que confíe en que estaban Álex y Carolina protegiendo la peli”, explica la actriz madrileña.

Se refiere a Álex de la Iglesia y Carolina Bang, detrás de la productora Pokeepsie que apostó por esta película que mezcla géneros, de la comedia a la comedia negra, pasando por el thriller o el retrato urbano.

A su lado, Eva Hache cuenta a EFE que Bang y De la Iglesia están igual de ‘locos’ que ella: “Es un impulso que no puedo controlar -afirma-, cuando me ofrecen algo que no sé hacer, algo realmente complicado, digo ‘venga, va’. Y ya he llegado a un momento de mi vida en el que lo que sé hacer, no te digo que me aburra (…) pero poder aprender a hacer algo, me encanta”.

La actriz Ana Polvorosa. EFE/Javier Etxezarreta



Aunque sea a bofetones. “Tengo la sensación de haber hecho un máster intensivo”, se ríe la segoviana. “He pasado miedo, he sentido inseguridad y responsabilidad más que nunca en mi vida. He pasado los peores días de mi vida, pero también he disfrutado mucho”.

La humildad de Eva Hache

Eva Hache no sólo tuvo el soporte cotidiano de Ana Polvorosa: escribió una carta a todo el equipo antes de empezar el rodaje avisándoles de que “probablemente” esta sería la primera vez en la historia de la cinematografía española en el que la directora “sabe mucho menos de cine que todos vosotros, así que aprovechad para luciros y enseñarme cosas. Pero no os paséis, porque voy a estar mirando. Quiero que todo el mundo brille y comparta su sabiduría”. Nada más y nada menos.

Y Ana Polvorosa, que sólo tenía 12 años la primera vez que se puso delante de una cámara, se puso por montera a Sonia, un personaje “bonito, con mucha verdad, no queríamos disparatar ni hacer estereotipos”, explica.

Sinopsis de la película

Imagen de archivo de Eva Hache. EFE/Raúl Caro.

Parte de una chica “muy normal, que va a presentar su tesis y tiene su come-come, porque es súper organizada y responsable, y en un momento le empiezan a suceder una serie de acontecimientos, que a cada cual no puede ser peor, y aquello se convierte en la pesadilla loca. Es un personaje muy brutal y lo he disfrutado mucho”, dice.

Polvorosa habla del punto de inflexión en la vida de Sonia: el momento en el que dice ‘basta’ y le sale el demonio que lleva dentro. “Lo que le hace cambiar de verdad -reflexiona- es darse cuenta de que está obcecada en algo que le está torturando y que realmente no le deja vivir”.

“Dice cosas muy bonitas, como que nunca ha sabido disfrutar de la vida, y esto a mí me conmovía”, añade la actriz, mientras a su lado la directora va más allá: “Es que en pro de la de la seguridad y del control y de que la gente se sienta segura, yo creo que estamos tendiendo hacia una sociedad un tanto narcotizada”.

Eva Hache habla sobre la película

Esta película, dice Eva Hache, “está diciendo también ‘espabila, ten capacidad de cambio y vive aventuras, no te cierres a pensar que a lo mejor te has equivocado. Que no pasa nada por cambiar”.

“Cuántas veces nos vemos reflejadas en algo destructivo (…), pues hay que enfrentarse a uno mismo y tratar de proyectarse al futuro, aunque a veces pases algo de miedo”, zanja la directora, también actriz y productora.

‘Un mal día lo tiene cualquiera’, que llega a las salas este viernes 26 de enero, va más allá, con momentos negros, ratos de acción, persecuciones y diabluras -incluidas las ‘performances’ locas de las noches escondidas de Madrid-, una comedia “bizarra y entretenida”, en opinión de Polvorosa, que también tiene “sus momentos de reflexión”.