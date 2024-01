Madrid (EFE).- En cuestión de horas, la familia del cine, de Agustín Almodóvar a Leonor Watling, y de Enrique López Lavigne a Vicky Luengo, ha reaccionado con la condena más unánime tras publicarse este viernes en el diario El País los testimonios de tres mujeres que acusan al cineasta Carlos Vermut de violencia sexual.

Productores, cineastas, actrices y actores, además de la asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales CIMA, han condenado la violencia sexual y “cualquier forma de abuso contra las mujeres”, en comunicados, declaraciones y mensajes por X, en los que se han solidarizado con las víctimas y les han enviado su cariño, como ha hecho Agustín Almodóvar.



“Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas”, ha escrito el productor de El Deseo, mientras la asociación que preside Cristina Andreu expresaba en un comunicado su “apoyo a todas las mujeres que sufren acoso” y manifestaban su preocupación por “el miedo de las víctimas a denunciar hechos ocurridos en el cine y el audiovisual”.



Se da la circunstancia de que esta noche se celebra la undécima gala de los Premios Feroz, que el año pasado fueron ejemplo de reacción inmediata ante varias denuncias por abusos que se produjeron en la fiesta posterior a la entrega de premios en Zaragoza, y que este año, de nuevo, reúnen a una numerosa representación de la industria cinematográfica en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Carlos Vermut y el #MeToo en el cine español

En ese mismo sentido se ha manifestado la directora de cine Arantxa Echevarría, quien, en declaraciones a EFE, ha deplorado que surjan casos de #MeToo en el cine español, aunque ha añadido que “le da rabia” que “siempre ponga el foco en el cine porque esto ocurre en todas partes”, pero valora que denuncien “caras conocidas” si eso sirve de referente para que lo hagan otras personas.



La avalancha de reacciones se produce después de que tres mujeres del sector audiovisual asegurasen haber sufrido “violencia sexual” por parte del cineasta español Carlos Vermut, ganador de la Concha de Oro de San Sebastián con ‘Magical Girl’ (2014), según ha publicado este viernes El País y que se refiere a hechos sucedidos entre mayo de 2014 y febrero de 2022.

El director y guionista Carlos Vermut. EFE/Alejandro García/Archivo

En la misma publicación, el director y guionista madrileño de ‘Quién te cantará’ (2018) ha respondido al respecto que ha practicado “sexo duro siempre de manera consentida”.



Alex Lafuente, responsable de la productora y distribuidora independiente BTeam también apunta en X que es “difícil leer esto, por lo terrible de lo que cuenta y por las sorprendentes respuestas de Carlos”.

“Hay algo perverso en las declaraciones de Carlos Vermut”

Y en el mismo sentido se ha manifestado el director, escritor y guionista Javier Giner: “Hay algo extremadamente perverso en las ‘declaraciones’ de Carlos Vermut y es el intentar enmarañar los conceptos y así confundir el sexo duro consentido con la violencia sexual. Deja a las mujeres como ‘monjas sin deseo’ y a sí mismo como un pobre y libre experimentador.



Por su parte, el productor Enrique López Lavigne, que coprodujo a Vermut en ‘Quien te cantará’ (2018), ha asegurado en otro mensaje que estas acusaciones “ponen en solfa todo un sistema construido entorno a la ilusión por un mundo que no es real como el del cine, donde nada o casi nada es lo que parece”.



“Ignorar que ha salido publicado no solo no es bueno, sino que es darle la espalda a una realidad que se ha materializado de manera salvaje para todos los que vivimos en ese mundo”, ha agregado.

Agradecimientos a la valentía de las tres mujeres

Asimismo, varias voces como la de la actriz Vicky Luengo, los actores Eduardo Noriega y Eneko Sagardoy, la productora de Elástica Films María Zamora y la periodista escritora Lucía Litmaer, han expresado su apoyo en redes sociales y han agradecido la valentía de las mujeres que han compartido sus testimonios.



La actriz Celia de Molina ha subrayado que “hay más y son más y muchos los que encubren o restan importancia a las víctimas” mientras la artista e ilustradora Paula Bonet ha valorado en las denunciantes su disposición “a cargar con la culpa y la vergüenza” y a “enfrentar la revictimización constante”.



Leonor Watling, por su parte, agradece “a las tres mujeres que habéis hablado” y “a los periodistas que habéis escuchado”.

“Ojalá sentir que tu gremio te va a cuidar (no castigar) por hablar. Ojalá lo sintáis vosotras y lo sienta cualquier persona que se encuentre en esa situación”, concluye la actriz, directora y cantante.



La actriz Sara Sálamo confía en que pronto “deje de haber miedo a la consecuencia de quedarte sin curro” y que “los abusadores dejen de tener impunidad”, mientras la directora Carlota Pereda envía “un abrazo a esas tres mujeres y a todas aquellas que guardan silencio. Ni una más”, concluye