Valladolid (EFE).- El nuevo entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, ha asegurado este miércoles, durante su presentación ante los medios, que quiere que la plantilla “dé la vida en cada entrenamiento y en cada partido, y que todos los jugadores estén preparados para salir, incluidos los del Promesas”.



En este sentido, el técnico uruguayo ha desvelado que, puesto que el Cruzeiro brasileño, al que ha dirigido hasta hace tres semanas, y que también preside Ronaldo Nazário, es “hermano” del cuadro blanquivioleta, ha seguido “todos los partidos” de este, y por eso conoce “perfectamente” a los jugadores, tal y como adelantó el director deportivo de la entidad vallisoletana, Fran Sánchez.



“Quiero que todos tengan la mente abierta para coger todos los detalles, y que estén todos listos para jugar, porque este domingo podrán salir unos, y al siguiente partido, otros”, ha explicado Pezzolano, quien confía en que todos ellos “obtengan la motivación necesaria” para “mostrar su fortaleza” hasta el final de temporada y “mantener la unión”, porque eso es lo que les va a permitir lograr los objetivos.

Pezzolano: “Cien por cien pasional y honesto”

Según ha indicado, aunque se considera una persona “tranquila”, es “cien por cien pasional y honesto” y siempre va a “decir lo que piensa y siente” a los jugadores, ya que él también lo fue y cree que se agradece esa forma de tratar “individualmente” a los futbolistas.



En cuanto a su actitud hacia los árbitros, ha comentado que ya le irán conociendo poco a poco, ya que es “emocional y sincero” y va “de frente”, porque en cada partido sale a “jugar una final” y como tal se la toma y la vive, para lo bueno y lo malo, pero, a pesar de esa “explosividad” que tiene, muestra el “máximo respeto” a los colegiados.



El entrenador de Montevideo ha detallado que su fichaje por el Real Valladolid le “impactó mucho”, puesto que no lo esperaba. De hecho, hacía tres semanas que había dimitido del Cruzeiro, aunque en el club brasileño ya sabían desde diciembre que quería irse, pero les dio tiempo a que buscaran un sustituto, de ahí que se alargase su dimisión hasta marzo.



“Yo estaba disfrutando de estas semanas con mi familia, llevando a mis hijos al colegio, lo que ha sido maravilloso, porque hacía seis años que estaba trabajando como entrenador sin parar, y desde que dejé el Cruzeiro ya me había llamado un equipo italiano y uno mexicano, pero cuando lo hizo el Real Valladolid no tuve ninguna duda”, ha explicado.

Un acuerdo rápido

De hecho, fue el director deportivo del club vallisoletano, Fran Sánchez, el que comunicó con él para convencerle de venir a Valladolid “y el acuerdo fue rápido”, ya que su “objetivo más grande en la vida es entrenar en Europa” y estar en el Real Valladolid supone una gran oportunidad para demostrar su valía en un nuevo mercado.



Toda la documentación de Paulo Pezzolano y su cuerpo técnico ha sido presentada a la UEFA y al resto de estamentos por lo que, previsiblemente, todos ellos podrán sentarse en el banquillo del estadio José Zorrilla para dirigir el próximo encuentro de LaLiga ante el RCD Mallorca.



Precisamente, pensando ya en este encuentro, el nuevo técnico del conjunto vallisoletano ha avanzado que “no habrá cambios de un día para otro”, ya que estos requieren de más tiempo, y además ha aclarado que su planteamiento de juego “es muy parecido al del anterior entrenador”, José Rojo “Pacheta”, “con un juego ofensivo alegre, que proponga y permita competir al máximo”.



En esta misma línea ha apuntado que maneja “diferentes formaciones de modelo de juego, tanto el 1.3.4.3, como el 1.4.3.3, como el 1.3.5.2, como el 1.4.2.3.1 según sean las fortalezas y debilidades del rival”, por lo que se podrán ver varias opciones en las once jornadas que restan por disputarse, y que los vallisoletanos afrontan fuera de los puestos de descenso.

El debut del nuevo entrenador del Valladolid será el próximo domingo

Conocido como “Papa” por un entrenador que tuvo cuando jugaba como juvenil en el Peñarol uruguayo, que le llamaba “Papa Leo”, este próximo domingo debutará como máximo responsable del banquillo blanquivioleta, al que llega con “muchas ganas y mucha ilusión” para cumplir el objetivo del Real Valladolid, que es mantenerse en Primera, y también el suyo propio, como profesional.



Paulo Pezzolano ha fichado por la entidad presidida por Ronaldo Nazário, con el que ha podido hablar en tres ocasiones “y en todas ellas de cosas que no eran fútbol”, hasta el 30 de junio de 2024.