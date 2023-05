Redacción deportes (EFE).- El propietario de los New York Jets, Woody Johnson, afirmó este martes que con la contratación del ‘quarterback’ Aaron Rodgers la campaña de venta de entradas para ver a su equipo en la temporada de la NFL, la liga profesional de fútbol americano ha registrado un sorprendente incremento del 400 por ciento.



“La campaña de abonos de temporada de la oficina del equipo se ha vuelto loca en los últimos días”, afirmó el ejecutivo a través de un vídeo en el que informó que la venta de entradas creció 400 por ciento con respecto a la temporada pasada.



Aaron Rodgers, que pasó 18 años en los Green Bay Packers, firmó para liderar la ofensiva de los Jets a finales de abril pasado luego de un amplio periodo de conjeturas sobre si se retiraba de la NFL, continuaba en Packers o cambiaba de equipo.



Las ventas de entradas para los partidos de los Jets en 2023 se dispararon un 250 por ciento desde el 15 de marzo de este año, fecha en la que Rodgers anunció su intención de jugar en New York, y llegó al 400 por ciento después del 24 de abril en que se concretó el fichaje del veterano de 39 años.



Los New York Jets juegan en el MetLife Stadium, ubicado en el suburbio Meadowlands en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, un estadio con capacidad de 82.500 espectadores.

La emoción por Rodgers salpica a los artículos de los Jets

El impacto comercial provocado por la llegada del campeón, con los Packers, del Super Bowl XLV, también alcanzó a la comercialización de los artículos de los Jets.



Según el informe de ventas a través de la web del equipo éstas se incrementaron más de 1.2 millones de dólares en las primeras 49 horas después del anuncio de la llegada del cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la temporada (MVP) de la NFL y se proyecta que lleguen a los tres millones de dólares en los próximos días.



Con la llegada del futuro miembro del Salón de la Fama los Jets podrían pasar a ocupar hasta en seis ocasiones los horarios de máxima audiencia televisiva durante los partidos del fin de semana de la campaña 2023, un aumento significativo respecto a la temporada pasada; en la que sólo aparecieron en uno.



El fichaje de Rodgers ha provocado que las cadenas de televisión tengan al equipo de New York como prioridad para sus anuncios de televisión.



A diferencia de las ausencias recurrentes durante la temporada baja en sus últimos años con los Packers, Aaron Rodgers se presentó el lunes en el inicio de los entrenamientos voluntarios con su nuevo equipo.