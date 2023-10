Motegi (Japón) (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) se ha adjudicado la victoria en el Gran Premio de Japón de MotoGP tras mostrarse una segunda bandera roja y declarar Dirección de Carrera la carrera finalizada con el total de los puntos en juego adjudicados a los pilotos clasificados.

Con Jorge Martín en el podio, acabaron el líder del mundial, el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que sólo cuenta con tres puntos de ventaja sobre el español, y con el también español Marc Márquez (Honda RC 213 V), en el tercer puesto.

Marc Márquez no se dio por vencido y en la duodécima vuelta atacó y superó a Marco Bezzecchi para ponerse tercero y marcharse en busca de acercarse a Bagnaia y Martín, a los que les restó siete décimas de segundo en ese giro.

El pódium del Gran Premio de Japón Jorge Martin (i), Francesco Bagnaia (d), Marc Márquez. EFE/EPA/Kimmiasa Mayama

Pero, ante la insistencia de la lluvia, se comenzaron a formar muchos charcos en algunas zonas de la pista que obligaron a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para detener la carrera por las malas condiciones del asfalto cuando era líder Jorge Martín por delante de “Pecco” Bagnaia y de Marc Márquez.

Martín dice estar “viviendo un sueño y hay que seguir soñando hasta el final”

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), vencedor del Gran Premio de Japón de MotoGP, dijo estar “contentísimo” y recalcó estar “viviendo un sueño”, por lo que “hay que seguir soñando hasta el final”.

El piloto de Ducati aseguró estar “feliz” por su primera victoria en agua, por su primera victoria ‘flag to flag’ también y subrayó que espera “seguir en esta línea”.

“Al final, lo que ha sido carrera ha sido la primera y, aunque me haya ido un poco para atrás después del cambio de moto, porque casi me caigo, he empezado a recuperar posiciones súper rápido, del sexto creo que estaba detrás de Pecco, le he pasado a él, a Marco, a Márquez, a Aleix, a todos los que tenía delante”, recuerda un Jorge Martín pletórico.

“Hoy tenía una marcha más e igual he consumido un poco demasiado la goma y ya me estaba costando romper la barrera del segundo y medio, 1.3 creo que he tenido, pero me ha servido para ganar, así que muy contento”, insistió Martín, quien afirmó que su objetivo era “sumar el máximo de puntos”.

“Si me hubiese caído me habría quedado con que por lo menos lo había intentado, y creo que esa es la mentalidad con la que hay que seguir corriendo”, comentó Martín.

“Me encuentro cómodo, la moto es la que es, lo he dicho mil veces, es mi moto, la empiezo a conocer y esto me da mucha confianza y espero que esto siga así y Indonesia me encanta, espero poder disfrutar igual”, ha reconocido un Jorge Martín pletórico.

Marc Márquez reconoce sobre su podio que “sabe a aire fresco, es oxígeno”

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que consiguió la tercera plaza en el Gran Premio de Japón de MotoGP, reconoció que para él “sabe a aire fresco y es oxígeno por la temporada que estamos teniendo”.

“Es un podio que veníamos persiguiendo y que se ha construido de manera correcta, desde Silverstone, con otra mentalidad después de las vacaciones, yendo poco a poco, cogiendo confianza, hemos ido subiendo el nivel hasta ahora”, asegura Márquez, quien señala que “es verdad que es un podio en agua y que en seco no hubiera sucedido, quizás en India hubiera sucedido en seco, pero aquí no y hemos sabido aprovechar la oportunidad”.

El piloto español de MotoGP Marc Márquez, tras quedar tercero en el Gran Premio de Japón. EFE/EPA/Kimmasa Mayama

Márquez reconoció que “el año pasado iba cómodo en lluvia y bien, pero este año, cuando he ido rápido, no voy cómodo, voy incómodo de entrada, pero luego soy capaz de buscar la manera de pilotar para acabar rápido y hoy, una vez más, no iba cómodo cuando he salido con neumáticos de agua”.

“He esperado mi momento porque sabía que la pista iría cambiando y que cuando se empapara más tendría mejores sensaciones, por lo que me he dedicado a conservar los neumáticos y, cuando había más agua en pista, de golpe de una vuelta a otra, he tenido buenas sensaciones y he empezado a recuperar”, comentó el piloto de Honda.

Moto2

El tailandés Somkiat Chantra (Kalex) consolidó su superioridad en Moto2, con una contundente victoria después de conseguir la “pole position”, el récord absoluto del circuito y el récord de vuelta rápida en carrera, por delante de su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Kalex) y del líder del mundial, el español Pedro Acosta (Kalex).

El piloto vencedor de Moto2 en el Gran Premio de Japón Somkiat Chantra (c-d) junto su colega de equipo Ai Ogura (c-i). EFE/EPA/Kimmasa Mayama

Acosta aumenta su ventaja en la tabla provisional del mundial de los 39 puntos con que llegó a Motegi, hasta los 50 con los que se marcha camino de Indonesia dentro de quince días.

Moto3

El español Jaume Masiá (Honda) se volvió a escapar en las primeras vueltas de carrera de Moto3, como ya hiciera en la India, para consolidar la primera plaza del campeonato del mundo con su tercera victoria de 2023.

Con las victorias de Países Bajos, India y Japón, con un total de nueve en su trayectoria deportiva en el mundial, Jaume Masiá es ahora más líder con 199 puntos, seis más que el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), que batió en la misma línea de meta al español Daniel Holgado (KTM) por 56 milésimas de segundo, ahora tercero con 190 puntos.