Santiago Aparicio |

Madrid (EFE).- En plena recuperación aún de su lesión en la cadera que le ha tenido apartado de las pistas durante todo el año, Rafael Nadal afronta el inicio de su puesta a punto con la mirada puesta en el próximo año, con ilusión pero sin precipitación y sin fecha fija.

Reapareció el tenista balear, ganador de veintidós títulos del Grand Slam en la presentación de un nuevo proyecto empresarial, el NDL Ro Health junto a Cantabria Labs en Madrid, donde concedió una entrevista a la Agencia EFE en la que la que, entre otras cosas, admite que le ha sorprendido el rendimiento de Novak Djokovic, al que felicita y reconoce su mérito, en un año en el que el serbio ha logrado tres títulos de Grand Slam y en la que destaca a Carlos Alcaraz como el mejor de su generación.

Pregunta: Rafa, cómo se encuentra?

Respuesta: “Me encuentro bien, a nivel personal bien y con ilusión. También en este nuevo proyecto. Al final deporte, salud, a día de hoy es algo que está más a la orden del día. La gente está mucho más concienciada. Más que cuando yo empecé. Con lo cual, creo que la suplementación para ser más eficaz en todas las facetas del deporte, tanto a nivel profesional como amateur también, el pre, el durante y el post, con una buena alimentación y suplementación uno tiene la energía adecuada para poder seguir y poder rendir mejor y de una manera más feliz”

“Y a nivel personal, bien. Contento. Estoy trabajando para intentar recuperarme bien y cuanto antes, pero con la tranquilidad de que llevamos mucho tiempo parados y tomando las cosas como las tengo que tomar, con calma”.

El Abierto de Australia

P: ¿Las declaraciones del director del Abierto de Australia, Craig Tiley, que daba por segura su participación en el primer Grand Slam del curso fueron un poco osadas?”

R: “Si, fue un poco osado. Yo tengo muy buena relación con él y entiendo su ilusión y también la del Abierto de Australia que seguro que es inferior a la que tengo yo de ir allí. Pero de ahí a decir que voy a estar en el Abierto de Australia me parece muy complicado de decir a día de hoy. De hecho yo no lo sé y estoy trabajando para intentar recuperarme. Con lo cual, mi forma de entender mi momento es que yo no necesito fechas, sino necesito ir simplemente trabajando día a día con la ilusión y con la mentalidad adecuada para intentar recuperarme”.

“Si yo me marco fechas y no las voy cumpliendo voy sumando decepciones que no las necesito, porque ya he tenido suficientes decepciones a nivel deportivo y a nivel físicos estos últimos tiempos. Con lo cual yo no necesito marcarme ninguna fecha; voy haciendo mi día a día y voy mejorando sinceramente. Estoy mejor ahora que hace un mes y confío dentro de un mes y medio poder decir una noticia, voy allí o voy allá”

El tenista Rafael Nadal durante la entrevista concedida a EFE. EFE/Mariscal

P: Aun así, ha llamado un poco la atención en el acto que aún siente molestias, que no se le ha quitado el dolor. Hay muchas ganas de que reaparezca, la gente está esperando que llegue.

R: “Es que es lógico que tenga molestias. A mí me operaron de una cadera, tuvieron que hacerme una operación muy invasiva, muy complicada, y el tener molestias está dentro de la ecuación y las molestias son más tolerables ahora que hace una semana. Y esto es lo positivo. No nos quedemos con que tengo molestias solo, porque al final quedémonos con que tengo menos molestias que hace semanas y esto es la forma en lo que yo lo veo”.

P: ¿Qué es lo que más ha echado de menos durante todo este tiempo alejado de las pistas?

R: “No he podido echar mucho de menos la competición. Yo tengo una teoría y es que uno puede echar cosas de menos cuando uno se siente que puede estar ahí, no? Cuando uno se ve que no puede, porque físicamente no puede, pues uno no puede echar de menos competir. Tiene que estar viviendo el día a día y he intentado estar feliz con lo que he tenido y creo que lo he conseguido en mi día a día. ¿De la competición? Al final soy una persona que soy competitiva pero no solo en el tenis, me ha costado no poder jugar al golf que al fin y al cabo es una manera de competir, me ha costado no haber podido competir haciendo otras cosas y evidentemente en el tenis he echado de menos el estar en el circuito, el poder competir poder sentirme jugador, salir a las mejores pistas con el estadio lleno; claro que lo echo de menos pero no puedo vivir con ello”.

Más fácil con un niño en casa

P: ¿Es más fácil con un crío en casa?

R: “Yo siempre he tomado bien las cosas. Pero en ese sentido, claro que tener un niño en casa que además es el primero que siempre es especial, pues claro que te alegra en muchos momentos. Pero creo que sin ello también hubiera estado bien, porque lo he aceptado y tolerado bien durante toda mi vida. Pero sin ninguna duda ayuda y me da felicidad”.

El tenista Rafael Nadal durante la entrevista concedida a EFE. EFE/Mariscal

P: “¿Le ha llamado algo la atención especialmente en lo que va de temporada?

R: “No, no. Al final todos sabemos que Djokovic es lo que es y que ha conseguido algo histórico, algo que no se había conseguido nunca y solo queda felicitarle y al final tampoco me ha sorprendido”.

P: ¿Esperaba tanta diferencia entre Djokovic y el resto?

R: “No, la verdad que no. Yo pensaba que este año, a nivel personal ya no como jugador, pensaba que… no me imaginaba a Djokovic… me imaginaba a Djokovic ganando Grand Slam pero no me imaginaba que ganara tres porque creo que hay otra generación joven que es muy potente.

Bueno, creo que Carlos (Alcaraz) tuvo una gran oportunidad en Roland Garros para evitar que Djokovic ganara tres pero desgraciadamente le pasó lo que le pasó físicamente, aunque después se resarció y logró algo histórico para nuestro deporte, en Wimbledon y feliz por ello. La temporada ha ido transcurriendo, creo que al final las cosas que han pasado no han sido muy sorprendentes”.

Carlos Alcaraz

P: Da la sensación de que Carlos Alcaraz es el único de su generación capaz de hacer frente a Djokovic, el resto va cayendo aunque sean de un nivel similar.

R: “No. Yo creo que Carlos es superior a los demás y la realidad es que Novak tiene un mérito enorme y hay que felicitarle por todo lo que está haciendo que es lo que he dicho antes, algo que no se había hecho nunca. Creo que hay otros jugadores con un nivel alto como Jannik Sinner, como otros, Holger Rune que había empezado bien ahora tiene una época más mala… Pero bueno, al final ganar siempre es muy difícil en todos los sentidos y hay que valorar lo que hacen todos ellos”

P: ¿Le veremos con Carlos Alcaraz en París, en los Juegos Olímpicos”

R: “Ojalá, no lo sé”.

P: ¿Pero son una ilusión para usted los Juegos Olímpicos, no?

R: “Si estoy bien y él quiere, yo encantado”.