España vence con comodidad en Chipre (1-3)

Redacción deportes (EFE).- La selección española extendió su buena dinámica en la fase de clasificación de la Eurocopa 2024 con su quinto triunfo consecutivo, en un partido en Limasol ante Chipre (1-3) que sentenció en 28 minutos con goles de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Joselu Mato.



Con los debuts de Alejandro Grimaldo, Rodrigo Riquelme y Aleix García durante el partido, la selección española impuso su superioridad en la primera parte. Yamile Lamal marcó el primer tanto a los cinco minutos, Mikel Oyarzabal firmó el segundo a los 22 y Joselu Mato sentenció a los 28.

Una lesión muscular de Oyarzabal provocó que la selección española bajase el ritmo en la segunda parte, con el encuentro decidido, y Chipre firmó su tercer gol en sus ocho partidos de clasificación por medio de Pileas a quince minutos del final.

Yamal resta importancia al gesto de Lewandowski

Lamine Yamal, que regresó con gol a la selección española en el triunfo ante Chipre, restó importancia al incidente que tuvo con su compañero del Barcelona, Robert Lewandowski, en el último partido con su club, cuando supuestamente el polaco le negó el saludo, y aseguró que “son cosas que pasan dentro del campo”.



“Ya lo ha explicado él, son cosas que pasan dentro del campo con un compañero con el que me llevo bien. Estamos felices y contentos”, dejó claro en Teledeporte.



Yamal, que se perdió por unas molestias físicas los dos últimos encuentros de la selección, fue titular ante Chipre en su tercer encuentro con la selección española en el que marcó su segundo gol tras hacerlo en su debut con 16 años.

El jugador de España Lamine Yamal celebra tras marcar un gol ante Chipre. EFE/EPA/Chara Savvides

“He visto la pelota y al portero delante, he recortado para quedarme solo y estoy muy contento por el gol y por el equipo”, reconoció.



“Estoy muy cómodo en la selección, con compañeros que me ayudan mucho. Estoy muy feliz por vestir esta camiseta”, sentenció tras cerrar definitivamente las opciones de Marruecos con su tercer encuentro como internacional absoluto español.

Riquelme: “Ojalá sea el primero de muchos”

Rodrigo Riquelme mostró su felicidad por debutar con la selección española con 23 años, lamentando hacerlo ante Chipre en Limasol por la lesión muscular de Mikel Oyarzabal, pero deseando que sea “el primero de muchos” con la absoluta.



“Feliz, estoy viviendo algo por lo que siempre he peleado. Ha sido una pena el motivo por el que he tenido que salir al campo, por las molestias de Oyarzabal, pero a nivel individual muy contento, me he sentido muy bien, cómodo con todos. Ojalá sea el primero de muchos”, manifestó tras el partido.



Riquelme tuvo que entrar sin calentar en la recta final del primer acto ante el percance sufrido por Oyarzabal y en la segunda parte acarició el gol con un disparo cerca de la escuadra.



“Tengo suerte de jugar en el club en el que juego, con los compañeros que tengo y ahora la selección es lo máximo, es la élite. Creo que he estado a la altura. La segunda parte no hemos hecho gol pero hemos mantenido bien el resultado. He disfrutado mucho”, confesó en Teledeporte el centrocampista del Atlético de Madrid que se marchó con hielo tras un golpe que aseguró no le impedirá estar el domingo en Valladolid.