Madrid (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha lanzado una campaña para recaudar fondos y financiar con donaciones su carrera electoral sin tener que depender de créditos bancarios o “de intereses particulares”, y su primer objetivo es conseguir cien mil euros.

Ya casi tienen la mitad de ese dinero, ha asegurado Díaz en un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que anima a la gente a ayudarle a costear su campaña después de que el domingo en el madrileño Polideportivo Magariños diera “un primer paso importante, un paso para ser la primera presidenta de nuestro país”.

Por otra parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho este martes que hay que cerrar “lo antes posible” un acuerdo de unidad con Sumar para poder reeditar el Gobierno de coalición y liderarlo en la próxima legislatura, por delante del PSOE.

“Creo que aún es posible”, ha afirmado Belarra en una entrevista en RNE, en la que ha descartado la salida del Ejecutivo de las ministras de Podemos, si finalmente no hubiera un acuerdo con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La dirigente de Podemos ha expresado su preocupación por que Díaz “no esté claramente comprometida con la unidad” y no considere un fracaso acudir por separado a las elecciones. Ha advertido de que los proyectos “personalistas” no responden bien a las demandas de los ciudadanos, porque se “desconectan” de las bases.

Una actitud que ha atribuido a que el PSOE no quiere un socio “incómodo” como los morados a su izquierda y a que hay medios afines a los socialistas que le dicen que “puede tirar sola, que no le hace falta Podemos”.

“Ese balón está en su tejado”

“Podemos ya ha dicho que quiere que su candidata a las elecciones generales sea Yolanda Díaz, ahora es Yolanda Díaz quien tienen que aclarar si quiere ser la candidata de la unidad (…). Ese balón está en su tejado”, ha incidido.

Pero lo más preocupante para la también ministra de Derechos Sociales es que, dentro de su propio espacio político, haya quienes quieren que Podemos desempeñe un “rol secundario” con respecto a la actual legislatura o incluso “desaparecer”, porque “el problema es que existimos”.

La líder de Podemos, Ione Belarra, en una imagen de archivo. EFE/Eduardo Oyana

En su opinión, el papel de Podemos solo se puede dirimir en unas primarias abiertas. De esta forma se decidiría cuál sería el mejor equipo para la tarea que tienen por delante y que debe ser “intentar ser el socio mayoritario del Gobierno”.

“Yo no me conformo solo con revalidar el Gobierno de coalición, me parece que es importante aspirar a ser la primera fuerza”, ha dicho Belarra, que ha insistido en que el acuerdo con Sumar es fundamental para logar esa aspiración y en que ve “imprescindible” que en el equipo esté Yolanda Díaz y también la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Gobierno presagia una movilización del votante progresista con Sumar

Desde el Ejecutivo, su portavoz, Isabel Rodríguez, ha presagiado este martes que las medidas puestas en marcha por el Gobierno esta legislatura y la irrupción de Sumar, la plataforma impulsada por la vicepresidenta van a generar “una movilización importante de todas las personas progresistas del país” con vistas a las citas electorales de este año.

Rodríguez ha antepuesto los acuerdos alcanzados en el seno del Ejecutivo entre los partidos de coalición a las discrepancias que puedan tener Díaz con los dirigentes de Podemos sobre la nueva plataforma electoral.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (d), y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i). EFE/Fernando Alvarado

“Hay que poner en valor que las formaciones distintas del Gobierno somos capaces de acordar y forjar grandes acuerdos (…). Es un Gobierno capaz de conciliar y acordar en beneficio de la mayoría social”, ha resaltado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa.

Para el Gobierno, la activación de la izquierda “despierta al espacio progresista” y es “bueno” para los partidos que están en este flanco ideológico, han apuntado fuentes de Moncloa.

A pesar de las diversas preguntas que le han formulado el desacuerdo entre Sumar y Podemos, la también titular de Política Territorial no ha querido pronunciarse y se ha limitado a expresar su “máximo respeto” a las formaciones que integran el Ejecutivo.