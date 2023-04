Madrid (EFE).- Las divergencias entre Yolanda Díaz y Podemos siguen vigentes un día después del lanzamiento oficial de Sumar y ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo para acudir juntos a las próximas elecciones generales.

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha replicado este lunes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, a quien ha alertado de que “si Sumar va a las elecciones sin Podemos, será una tragedia electoral y política”.

En declaraciones a Rac1, Iglesias se ha referido al acto de este domingo en Madrid en el que Díaz hizo pública su candidatura a las elecciones generales con Sumar y expresó su intención de ser “la primera presidenta” de España, sin ataduras de ningún tipo.

“Yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas”, afirmó Díaz, que además este lunes en una entrevista con El País subrayaba: “Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos”.

En respuesta a las palabras de la también ministra de Trabajo y Economía Social, Iglesias ha comentado que “hoy es uno de esos días en los que hace falta que el estómago no perturbe la cabeza”.

Podemos ve con preocupación que Díaz “no apueste rotundamente por la unidad”

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado asimismo su preocupación porque Yolanda Díaz “no haya apostado de forma rotunda, incontrovertible” por la unidad de la izquierda progresista al referirse a unas declaraciones de la vicepresidenta segunda en las que asegura que no sería un fracaso que Podemos no se incorpore a Sumar.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante la rueda de prensa convocada por la formación política este lunes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido, ha insistido en que es Díaz la que tiene que aclarar “si quiere ser la candidata de la unidad o solo de Sumar”, al referirse a una entrevista que publica “El País”, donde la vicepresidenta afirma que “en absoluto sería un fracaso” que las dos formaciones fueran por separado a las elecciones generales.

Para Podemos, ha subrayado, “la unidad es esencial para revalidar el Gobierno de España”, y está en manos de Díaz armar ese proyecto de unidad, que es lo que quiere la gente progresista de este país.

Durante el acto de lanzamiento de su candidatura, la vicepresidenta segunda dejó claro que ella no aceptaba tutelas de nadie, refiriéndose indirectamente a Podemos, que no se siente “interpelado” por estas afirmaciones, ha dicho Fernández, insistiendo además en que a día de hoy no contemplan una ruptura y siguen apostando y con la mano tendida para llegar a un acuerdo con Sumar, que pase, en primer lugar, por firmar las primarias abiertas.

Moncloa, de Sumar: “Es una muy buena noticia para España”

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado este lunes que la puesta de largo de Sumar “es una muy buena noticia para España y los votantes progresistas” y ha pedido a Podemos unirse a él.

Bolaños ha opinado que “sería todavía mejor noticia” que la formación morada se uniera a Díaz y al resto de partidos a la izquierda del PSOE para reeditar un gobierno progresista ”de la mano de Pedro Sánchez”.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, este lunes, en Madrid. EFE/ Borja Sánchez Trillo

“Es una muy buena noticia para España, para todos los votantes progresistas, que todas esas fuerzas políticas variadas que están a la izquierda del PSOE se organicen y vayan unidas a las elecciones. Y sería todavía mejor noticia que fueran unidas todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE sin excepción. Ese sería nuestro deseo”, ha admitido Bolaños a los periodistas en el Palacio Real de Madrid antes de visitar el campamento urbano infantil organizado por Patrimonio Nacional.

“Ayer fue un día para que los votantes progresistas tengan la ilusión de que va a haber una legislatura más de avances sociales en España, y la va a haber de la mano de Pedro Sánchez”, ha presagiado el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Los comunes, “convencidos” de que Sumar y Podemos irán juntos a las elecciones

Los comunes se han declarado este lunes “convencidos” de que Sumar concurrirá a las elecciones con Podemos porque “se trata de sumar ilusión y esperanza”, por lo que se presentarán “juntos”.

Así lo ha expresado el portavoz de Catalunya en Comú y diputado de En Comú Podem en el Congreso, Joan Mena, después de que una “amplia” representación de los comunes asistiera al acto del domingo en Madrid. Mena ha destacado el “éxito” del lanzamiento del proyecto de Díaz, que “desbordó todas las expectativas” y que “señaló el camino para que Díaz sea la primera presidenta del Gobierno”.

Desde la oposición, el PP considera que la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales ahonda en la “división” del Gobierno y debería preocupar además a Pedro Sánchez porque puede hacerle un “roto”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha empleado Twitter para advertir de que con esta “nueva confrontación” el Gobierno de coalición es ya un “tripartito” y de que el Ejecutivo “sabe que está en tiempo de descuento y sólo se preocupa de sobrevivir cada uno por su cuenta”.