Madrid (EFE).- El PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo este lunes para corregir algunos aspectos de reforma de la ley del solo sí es sí, unas modificaciones que según los socialistas son “técnicas”, aunque para los populares “tienen muchísima importancia”, según ha manifestado ambos grupos.

Para los socios de investidura de Pedro Sánchez, son cambios “decepcionantes”, en palabras de la diputada de ERC Pilar Valluguera tras concluir la ponencia reunida en el Congreso, que ha aprobado el dictamen de la reforma con los votos del PSOE, PP, Ciudadanos y PNV y la oposición de Vox, Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu.

La proposición de ley impulsada por los socialistas tras la sucesión de rebajas de condenas a agresores sexuales y que ha dividido a la coalición de gobierno será debatida este martes en la Comisión de Justicia y llegará al pleno el jueves.

Según han informado fuentes del grupo popular, los dos principales partidos de la Cámara han consensuado una enmienda transaccional que vuelve a castigar la distribución de contenidos que inciten a cometer agresiones sexuales a menores de 16 años, que había quedado destipificado.

Además de este punto, la ponencia solo ha incluido en su dictamen otras dos enmiendas transaccionales consensuadas por PSOE y PP, y dos propuestas más de los populares.

Entre estas modificaciones está la eliminación de un conector en el segundo párrafo del artículo 178 de la ley -el que define el delito de agresión sexual- o el cambio de la palabra “circunstancias” por “modalidades” para hacer referencia a los diferentes escenarios que pueden darse en una agresión sexual, como la existencia de violencia o anulación de la voluntad de la víctima.

Enmiendas de “carácter técnico”, según el PSOE

A la salida de la reunión, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha asegurado que todas las enmiendas incluidas son de “carácter técnico” y tienen que ver “con cuestiones de redacción”, por lo que no modifican “sustancialmente” la reforma propuesta por los socialistas ni la definición de consentimiento, que “no se toca ni en un coma”.

“Modificar simplemente una palabra, una coma o un párrafo ya supone que tenga consecuencias en la propia comprensión del texto”, ha subrayado por su parte la diputada del PP Marta González, quien ha considerado que “hablar exclusivamente de tecnicismos no es muy correcto” porque “aún siendo tecnicismos, tienen significado y gran importancia”.

Mikel Legarda, diputado del PNV, coincide con los socialistas en que las enmiendas aceptadas “son cuestiones muy técnicas que no afectan al fondo”.

Además, ha advertido que la negociación seguirá a lo largo del día de hoy para evaluar enmiendas de los otros grupos que no han sido admitidas, como la propuesta de Más País y JxCat para corregir un error de la ley de protección a la infancia respecto a la prescripción de los delitos contra la libertad del menor.

Manifestación contra la excarcelación, por la ley del sólo sí es sí. EFE/ Eliseo Trigo

No opinan igual los socios de investidura de Pedro Sánchez, quienes han calificado el acuerdo de PP y PSOE de “muy decepcionante”. “Ellos sabrán lo que hacen pero para las mujeres no es una buena noticia”, ha lamentado Valluguera en declaraciones a los medios junto a la diputada de EH-Bildu Isabel Pozueta.

Este pacto tampoco es una buena noticia para Unidas Podemos, formación que ha lamentado que en el texto que mañana se debatirá en la Comisión de Justicia no se haya incluido ninguna enmienda del resto de formaciones, algo que, a su parecer, tiene un fondo político.

Sobre esto, Fernández ha resaltado que el PSOE habla con los grupos que les permiten mantener su posición “de la manera más pura posible” porque consideran que su propuesta “es la mejor manera de solucionar el problema ocasionado”.

PP avisa de que queda la negociación sobre el solo sí es sí: Puede pasar de todo

Tras acordar hoy el PP y el PSOE las primeras correcciones de la reforma de la ley del solo sí es sí, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha señalado que “queda materia todavía que acordar” y hay negociación “abierta” hasta el jueves por lo que “puede pasar de todo”.

En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Sémper ha apuntado que hay una serie de “flecos” que acordar antes del jueves, cuando el pleno del Congreso de los Diputados votará la proposición de ley de los socialistas para corregir las menores penas a agresores sexuales que ha conllevado la norma.

El portavoz de la campaña del PP, Borja Sémper, durante la rueda de prensa de hoy EFE/ Javier Lizon

Preguntado sobre si hay posibilidad de que el PP no vote a favor, Sémper ha dicho en rueda de prensa que espera que no, aunque si no se garantiza la seguridad jurídica “todo es posible”.

“No querríamos vernos semanas o meses después con una chapuza no resuelta, no vamos a ser colaboradores necesarios de más chapuzas”, ha recalcado el dirigente del PP.

En todo caso, aunque lo que queda pendiente “no son cuestiones menores”, sí lo son respecto a las penas, pues para el PP la máxima es “volver a la legislación que imponía unas penas más graves”, que según este partido es el mismo marco que acepta el PSOE.

Irene Montero cree que el PP “ha humillado” al PSOE con la ley del sí es sí

La ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que el PP “ha humillado” al PSOE al apoyar su propuesta de reforma de la ley del solo sí porque refuerza “aún más” volver al modelo penal de la violencia y ha lamentado que las alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda no valgan para proteger los derechos de las mujeres.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, atiende a los medios a su llegada a la exposición ‘¿Qué llevabas puesto?’ que ha visitado este lunes en el Museo del Traje, en Madrid. EFE/Daniel González

Montero ha hecho estas declaraciones antes de visitar la exposición “¿Qué llevabas puesto?” y tras conocerse que el PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo este lunes para corregir algunos aspectos de reforma de la ley del solo sí es sí durante la ponencia que estudia en el Congreso la proposición de ley impulsada por los socialistas y las enmiendas registradas por el resto de formaciones políticas.

“Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo y lo que acaba de ocurrir es que el PP ha humillado al PSOE haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, el de la violencia o la intimidación que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima”, ha reprochado la ministra.

El PSOE reprocha a Podemos que vote con Vox contra la reforma del sí es sí

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que las enmiendas que han aceptado del PP a la reforma de la ley del solo sí es sí son “de carácter semántico” y ha reprochado a Unidas Podemos que haya votado en contra del dictamen junto a grupos como Vox.



En una rueda de prensa celebrada en Ferraz, Alegría se ha referido a la votación este lunes en el Congreso de los Diputados del dictamen de la reforma de la ley del solo sí es sí, en la que el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para corregir algunos aspectos como paso previo a su votación definitiva en el pleno el jueves.



Alegría ha comentado que a lo largo de la legislatura “cuando se plantea una propuesta razonable suele obtenerse siempre un respaldo mayoritario y de distintos actores políticos”.



“Esta ponencia ha sido rechazada por ERC, Bildu, Podemos y Vox. En el otro lado quien apoya la proposición de ley (de reforma) hay partidos como PNV, Ciudadanos, PSOE y PP”, ha añadido.