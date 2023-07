Barcelona (EFE).- El primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha avisado hoy a JxCat de que el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación de Cataluña, las principales condiciones de Junts para facilitar una futura investidura de Pedro Sánchez, porque “no son factibles”.

Así lo ha expresado en una entrevista con Rac1, donde ha advertido a la candidatura encabezada por Miriam Nogueras de que, en su opinión, la ciudadanía “no pide” una repetición electoral, sino la “articulación” de una España “plural y diversa” con un Gobierno “viable” encabezado por el actual presidente del Ejecutivo y líder socialista, Pedro Sánchez.

Aunque el PP ganó las elecciones generales al lograr 136 escaños, existe la posibilidad de que Sánchez sea investido presidente del Gobierno por segunda vez con el apoyo del PSOE (122 escaños), los de Yolanda Díaz (31), ERC (7), EH Bildu (6), el PNV (5) y el BNG (1), aunque los siete diputados de Junts son imprescindibles, ya sea con su voto a favor o su abstención.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la cabeza de lista del partido en las elecciones generales, Meritxell Batet, durante la reunión de la ejecutiva del PSC. EFE/Andreu Dalmau

“La amnistía no es factible dentro del punto de vista del Estado de derecho e incumple esta condición que a mí me parece que es fundamental”, ha opinado Illa, que ha añadido que, ayer domingo, “la ciudadanía de Cataluña no votó” pensando en el referéndum de autodeterminación, sino en “seguir avanzando”.

El respeto al Estado de Derecho como “piedra angular”

Para el líder del PSC, existe una “piedra angular” en cualquier sistema democrático, el respeto a la democracia y al Estado de derecho, que es la que tiene que guiar el diálogo entre el Ejecutivo central y la Generalitat.

“Veo que la ciudadanía apuesta por un camino de convivencia, de diálogo, de resolución del conflicto para seguir avanzando”, ha señalado.

Así, ha apelado a todas las fuerzas políticas a “estar a la altura” de los resultados de las elecciones generales que, en su opinión, se traducen en un ‘no’ a un Gobierno “de derecha y ultraderecha” y en un “aval claro” a la política de diálogo con Cataluña.

El líder de los socialistas catalanes también ha asegurado que se tiene que respetar de Cataluña “su identidad, su idiosincrasia y su carácter” y ha apostado por que la comunidad se implique en “la gobernabilidad de España”.

Finalmente, Illa ha apuntado que no pedirá al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que convoque elecciones autonómicas, a pesar de reconocer que es un “mal momento” para tener un “Govern débil” como el que ostenta ERC, con tan solo el apoyo estable de 33 diputados en el Parlament.