Pere Aragonès defenderá en el Senado la amnistía y la autodeterminación

Barcelona (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, acudirá este jueves a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para defender “los grandes consensos” de la sociedad catalana en torno a la amnistía y la autodeterminación, frente a la “derecha reaccionaria”.



Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha argumentado que el Ejecutivo catalán “no dejará nunca ningún espacio vacío” para reivindicar “la resolución del conflicto y el consenso de la sociedad catalana en torno a una cuestión fundamental como es el fin de la represión”.

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado se reunirá este jueves a propuesta del PP “para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles” y de “solidaridad” entre territorios.

Ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE

Está previsto que asistan todos los presidentes autonómicos del PP, pero no los del PSOE ni el lehendakari, Íñigo Urkullu.



Precisamente, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, ha dicho este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que el Gobierno no asistirá a la referida comisión del Senado para no participar en lo que considera una “instrumentalización” por parte del PP de este importante órgano de la Cámara Alta.



Plaja, por su parte, ha recalcado: “No dejaremos en manos del PP y sus presidentes autonómicos un debate sobre la amnistía”, cuando los populares “han sido uno de los principales promotores de la represión política contra el independentismo” y “solo se ponen Cataluña en la boca para generar crispación”.

Ha subrayado, además, que “sobre Cataluña habla el presidente de Cataluña” ya que “ni el Gobierno español, ni ningún partido estatal, ni ningún presidente autonómico defenderá mejor la amnistía que el propio presidente de la Generalitat”.

PP pide a los barones de PSOE que vayan a la cita del Senado

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a los presidentes autonómicos socialistas que reconsideren su decisión de no acudir el jueves al Senado, donde el presidente catalán, Pere Aragonés, defenderá la amnistía y la autodeterminación, y ha señalado que sus ausencias responden “a la sumisión a Sánchez”.



En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha calificado también de “anomalía democrática” que el Gobierno no esté el próximo 19 de octubre en la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, lo que para la portavoz “es una falta de respeto absoluta a las instituciones”.



Ha insistido en criticar que los presidentes autonómicos socialistas se ausenten de esta reunión, acusándoles de permanecer “en silencio” porque, según la portavoz, no pueden defender la igualdad ante la ley ni la igualdad de la financiación ante sus ciudadanos y los convierten en “ciudadanos de segunda”.



No ha querido valorar la presencia de Aragonés el jueves porque lo importante son “las ausencias”, ha repetido mientras que fuentes del PP han señalado que no temen que el hecho de que el presidente de la Generalitat acuda a explicar su posición sobre la amnistía y la autodeterminación de Cataluña pueda elevar el nivel de crispación política.



En todo caso, los presidentes autonómicos del PP estarán en la reunión defendiendo la unidad de España.

Rufián: Aragonès defenderá un plan “más allá del ruido exterior”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido en que Aragonès acudirá el jueves a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para defender “nuestras ideas más allá del ruido exterior”.



“Nos han invitado y vamos, es una muestra de que donde nos invitan vamos, vamos a defender nuestras ideas más allá del ruido exterior, es sano y es bueno”, ha indicado Rufián este martes antes de acudir a la primera Jornada contra la Desinformación y tras conocerse que Aragonès sí acudirá a la cita en la Cámara Alta de esta semana.



El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso ha enmarcado dentro de la “normalidad” la asistencia de Aragonès.



ERC expondrá y “defenderá” su proyecto, ha incidido al tiempo que ha eludido comentar la ausencia de los presidentes autonómicos del PSOE después de que el Gobierno haya señalado que no acudirá a una comisión que consideran que el PP utiliza como “un instrumento más de su política de crispación”.



