Madrid (EFE).- Fuentes socialistas han asegurado este miércoles que la ley de amnistía será aprobada en el Congreso de los Diputados con el mismo texto con el que fue registrada, ya que no apoyarán ningún cambio “sustancial” y como mucho podrían aceptar alguna modificación relacionada con “mejoras técnicas menores”.



“La ley amnistía no va a tener ninguna enmienda sustancial, va a salir como ha entrado. Si hay alguna mejora técnica, lo valoramos”, han subrayado las mismas fuentes sobre la norma, que fue registrada por el grupo parlamentario socialista y cuya toma en consideración será debatida el día 12 de diciembre en el Congreso.



En concreto, sobre la exposición de motivos estas fuentes han afirmado que “no se va a quitar ni una coma” y que van a votar a favor de mantener esa parte del texto tanto ERC como Junts, los dos partidos que exigieron al PSOE una ley de amnistía entre los requisitos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Puede haber “mejoras técnicas menores” en la ley de amnistía

No obstante, han reconocido que pueda haber “mejoras técnicas menores” en el articulado de la ley, aunque sería a petición de otros grupos parlamentarios porque por parte del PSOE no lo ven necesario.



En este sentido, y ante las dudas de ERC sobre si el artículo 2 de la ley excluye de la amnistía las protestas de Tsunami Democràtic y las de los CDR, estas fuentes socialistas señalan que si hubiera algún cambio al respecto en este artículo sería un matiz pero nada que afecte a la esencia del texto.



Otras fuentes socialistas han comentado que es posible que el PSOE tenga una reunión con ERC antes de fin de año para profundizar en el acuerdo de investidura, tras la mantenida el pasado sábado en Ginebra (Suiza) con Junts aunque todavía no hay fecha, y señalan que habrá un verificador internacional distinto debido al ánimo de estos dos partidos de diferenciarse electoralmente.

Sánchez considera la ley de amnistía una política de Estado cuya virtud se demostrará

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera la ley de amnistía una política de Estado y está convencido de que frente al rechazo que pueda tener ahora en parte de la sociedad, el tiempo demostrará su virtud.



“Es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio, y eso va a suceder”, ha asegurado Sánchez en una conversación informal con los periodistas en el acto que se ha celebrado en el Congreso con motivo del Día de la Constitución.

Vista del Congreso de los diputados. EFE/ J.j. Guillén/Archivo

El jefe del Ejecutivo ha insistido en defender la política de diálogo y convivencia para superar definitivamente la situación vivida en Cataluña años atrás, y a eso ha dicho que es a lo que, al igual que los indultos, contribuirá la amnistía.



Por eso interpreta esta norma como una política de Estado para ayudar a construir entre todos la convivencia.



La amnistía ha reiterado que va a permitir superar las derivadas judiciales del conflicto catalán y volver a la política, y ha augurado que el paso del tiempo permitirá ver los beneficios de una medida que ha reconocido que es excepcional como en su día lo fueron los indultos.



Además, ha recordado que frente a los vaticinios del coste electoral que tendrían para el PSOE los indultos, eso no ha ocurrido en las últimas elecciones generales.

Sánchez: Están tratando de crear un ambiente dramático que no existe

Sánchez ha lamentado que el PP aliente las manifestaciones en las calles en contra de la ley y considera que este partido está corriendo una maratón como si fuera una carrera de cien metros.



Cree que, junto a Vox, está tratando de crear un ambiente político y social dramático que en realidad no existe, como afirma que constatan datos como los de carácter económico.



Tras preguntarse si van a estar así durante los cuatro años de legislatura, ha considerado que esa es una estrategia política bastante cuestionable y ha defendido que las energías se canalicen hacia los debates que interesan a la población, como la desigualdad, la guerra en Ucrania o la lucha contra el cambio climático.



Sánchez ha vuelto a defender la figura del verificador con Junts y con ERC para salvar la desconfianza existente entre los diversos ellos y el PSOE.