La extremeña Laura Luengo bate el récord de España de Media Maratón

Valencia (EFE).- La atleta extremeña Laura Luengo ha batido el récord de España de la distancia en la Media Maratón de Valencia, con un tiempo de 1:09:41, rebajando en diez segundos la anterior plusmarca, que estaba en manos de Trihas Gebre desde 2018.

Luengo, pese a anunciar que no se encontraba todo lo bien que deseaba para afrontar la carrera, fue creciendo en su ritmo y en los últimos kilómetros se exhibió en su lucha contra el crono.

“Estoy súper contenta, planteaba, a pesar de no encontrarme muy bien, luchar por el récord y por el kilómetro 14 me he puesto a trabajar para intentar rebajar segundos y al final lo he conseguido”, indicó la extremeña tras cruzar la línea de meta.

“Tenía la expectativa de intentar hacer la mínima para el Europeo y, si me encontraba muy bien, intentar el récord de España. No me lo creía, lo iba pensando cuando iba consiguiendo parciales de 3:15 y me decía ‘confía que puedes’ y cuando quedaban 100 metros sabía que lo tenía y ha sido increíble”, recalcó.

En categoría femenina, tras Luengo, los mejores tiempos fueron para Esther Navarrete (1:09:58) y Marta Galimany (1:10:45).