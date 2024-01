A Coruña (EFE).- La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha informado de que el Gobierno autonómico descarta elevar al nivel 2 la fase de emergencia por contaminación marina por el vertido de pellets en la costa gallega y pide que se hagan recogidas “de manera ordenada”.

En un acto celebrado este lunes en A Coruña y ante preguntas de los medios, Vázquez ha aclarado que las pequeñas bolas de plástico “no son tóxicas ni peligrosas” pero “es plástico y hay que quitarlo de los arenales”.

Microplásticos en la playa de Doniños en Ferrol, este lunes. EFE/Kiko Delgado

La vicepresidenta segunda ha detallado que desde que la Xunta tuvo conocimiento del vertido se activó el Plan Camgal (Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia) y ha apuntado que “no es necesario” elevar el nivel de emergencia porque así lo dicen “técnicos y científicos”.

Ángeles Vázquez ha pedido al Gobierno central que “colabore” porque es suya la “responsabilidad del transporte en el mar” y porque “hay que actuar” dado que “no fueron capaces de sacar los sacos del mar y están llegando a tierra, en unos casos sacos completamente llenos y en otros miles de bolas porque los sacos se abren”.

El presidente de Galicia critica la falta de información

Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha criticado la falta de información por parte del Gobierno central a la Xunta sobre la contaminación de las playas por millones de pellets de plástico y ha lamentado el uso electoral que asegura que está haciendo la izquierda de esta situación.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que ha sido presentado por el presidente del PP y antecesor suyo en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Rueda ha dicho no tener información precisa sobre la contaminación llegada a playas gallegas procedente de contenedores del buque Tuconao.

“No tenemos información, todavía no nos la ha dado, que cuantos contenedores se cayeron al mar y qué contenían”, ha manifestado el presidente de la Xunta, que en todo caso ha garantizado: “vamos a recoger todo lo que llegue a las playas, pondremos los medios necesarios y quien quiera ayudar que ayude y el que no que siga haciendo campaña, pero que no estorbe”.

A su juicio “no es normal que quien pueda decirnos eso no lo sepamos al día de hoy, aun así actuaremos como lo estamos haciendo, poniendo todos los medios a nuestro alcance”, ha insistido.

Por otra parte, en el Gobierno de Rueda preocupa la incógnita sobre la cantidad de pellets que podrían llegar a las playas y la capacidad de reaccionar, mientras que han molestado las comparaciones con la tragedia del Prestige, que se hable de afectación a la pesca o que la izquierda use el vertido como elemento de confrontación en la campaña electoral.

En declaraciones posteriores a la intervención de Rueda en este encuentro informativo en Madrid, fuentes de la Xunta de Galicia han señalado que no tienen previsto elevar el nivel de alerta medioambiental ante la llegada de estos pellets a la costa, salvo que reciban nueva información del Gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico han defendido además la inocuidad del material que ha llegado a las costas y han apuntado también que fue Salvamento Marítimo el que recibió el aviso sobre la pérdida de la carga por parte de la naviera, y no alertó a la administración autonómica.

Piden la movilización de la UME

La asociación ecologista Arco Iris ha reclamado este lunes la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para la retirada de los pellets de plástico llegados a las costas gallegas.

En un comunicado, reclama esta movilización para hacer frente “al desastre ambiental sin precedentes” que sufre la costa debido al vertido de millones de pellets de plásticos tras la pérdida de hasta seis contenedores por parte del buque Toconao en aguas portuguesas.

La organización “requiere la inmediata movilización de la UME” y poner fin “a la clamorosa desidia que en este grave asunto han mostrado tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno español”, que “ha puesto en evidencia que seguimos sin tener un mecanismo eficaz para la detección temprana de estas amenazas”.

Los ecologistas recriminan “el silencio sepulcral de las administraciones” que, entienden, “supone un precedente histórico de absoluta deslealtad con la comunidad de Galicia y sus habitantes”.

Recuerdan que la “invasión de los pellets” es de una gravedad tal que sus efectos pueden hacerse notar a medio y largo plazo, comprometiendo la trazabilidad de la pesca y la acuicultura por su paso a la cadena trófica.