Por Juan Carlos Espinosa |

La Coloma (Cuba), (EFE).- Sentado en una silla de ruedas, José María Puentes, cubano de 86 años, llora desconsolado. No solo por recordar cómo el huracán Ian destrozó su casa hace este miércoles exactamente un año, sino porque desde entonces se ha sentido ignorado por las autoridades: “Aquí no ha venido nadie. Nunca”.

Su esposa, Gregoria Fernández, de 85 años, trata de consolarlo mientras gotas de lluvia caen al suelo de la sala de su improvisada casa, junto a la carretera de La Coloma, el lugar por donde en la madrugada del 27 de septiembre de 2022 el huracán Ian -con categoría tres- se adentró en tierras cubanas.

Las paredes son tablas de madera y el techo es una plancha de zinc que les consiguió e instaló su yerno con sus propios recursos.

Según cifras del Ministerio de la Construcción, luego de un año solo se ha recuperado el 43 % de las más de 100.000 viviendas dañadas por Ian. Y de los 12.805 derrumbes totales, se han levantado apenas 427 (3 %).

En la carretera de La Coloma son visibles algunas de las que no han sido reparadas: se suceden las viviendas a medio reconstruir, algunas aún incluso sin techo.

Para estos pobladores, Ian no se ha ido. Está presente en su día a día. Pero lo que más les ha dolido, según cuenta una decena de ellos a EFE, es que se les haya dejado a su suerte.

Para llegar a la casa de Marta Travieso, de 74 años, solo hace falta localizar una escuelita muy bien pintada de azul cielo y con un busto de José Martí en la entrada, a un costado del kilómetro 16 de la carretera de La Coloma.

Justo enfrente está lo que queda de su hogar: cuatro paredes sin techo.

“Ni una manta me dieron para poner ahí arriba. Cuando empieza a llover, tengo que coger el televisor, ponerlo encima de la cama y taparlo. El ventilador también tengo que taparlo, porque si no, se moja. Tienes que tirarles nailon arriba porque se chorrea todo. Y ahí estoy, aguantando como una mula”, se lamenta.

El colegio, a cambio, comenzó a reconstruirse dos días después del paso de Ian, de acuerdo con su relato.

Travieso, por primera vez, ha decidido dejar de ver la televisión, donde solo se reciben los canales oficiales. Dice que le sube la presión cada vez que oye sobre la “recuperación de Pinar del Río”.

A Ferreiro le pasa igual: “Están diciendo tantas mentiras que tú no sabes…”. Aunque defiende que con “el Comandante (en referencia al expresidente Fidel Castro) esto no pasaría”.

El mandatario, que en los días posteriores al paso de Ian visitó en varias ocasiones Pinar del Río, ha visitado La Coloma en más de una ocasión, pero, según los vecinos, no se ha detenido en las viviendas de la carretera que lleva a esta localidad.

Sin camisa y descalzo, Juan Carlos Carrasco, de 50, habla del tabaco con dolor y enfado, a pesar de la importancia que ese cultivo tiene para Pinar del Río, primer productor del país y cuna de algunas de las hojas más afamadas del mundo.

Según cifras oficiales, de las 12.000 casas de secado de la hoja de tabaco afectadas por el huracán, 3.816 (32 %) ya se han reconstruido por completo y otras 1.180 (9,8 %) están en proceso de construcción.

“A mí me dijeron que (la casa) estaba habitable. Yo perdí el techo entero y dos colchones que nunca me los han dado. Me los dio mi hija. A ellas sí le dieron en Pinar del Río y me lo resolvió porque a ella el ciclón no le hizo nada, y (aun así) le dieron la plancha (de zinc para el tejado)”, agrega a EFE.